Путин сказал, что он думает о преемнике с 2000 года

Преемника главы России определят на выборах граждане. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью газете британской Financial Times.

По словам Путина, он думает о выборе преемника с 2000 года. «Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важно, кого или как он представляет, решающий голос – за избирателем», – цитирует Путина РБК.

На вопрос журналиста FT, не должна ли Госдума утвердить президента в должности, Путин ответил, что политическая российская система отличается от британской и главу государства определяют не в правящей партии, а путем тайного голосования граждан.

Действующий лидер может поддержать кого-нибудь, добавил президент РФ, и эта поддержка может оказаться существенной в том случае, если люди уважают преемника и верят ему.



В 2018 году в ходе «Прямой линии» Путин уже отвечал на вопрос о выборе преемника. Тогда он также заявил, что решающий голос будет за избирателями. «Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ», – сказал он.

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин в телеобращении назвал своим преемником Путина, который тогда был директором ФСБ и секретарем Совбеза. Исполнять обязанности президента Путин начал с 31 декабря того же года, после ухода Ельцина в отставку. В марте 2000 года он победил на выборах.

