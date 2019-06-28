Средней российской семье необходимо как минимум 58 тысяч: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Жизнь 43 пассажирам спасла бортпроводница при аварийной посадке Ан-2; за наркотики в России наказывают около 100 тысяч человек в год; на борьбу с бедностью обещают выделить триллион рублей. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Сегодняшней «Амурской правде» можно смело посвящать весь обзор – каждая публикация заслуживает отдельного разговора. Начнем с материала Екатерины Киселевой об обстановке в Селемджинском районе, где введен режим ЧС в связи с разливом рек. В настоящий момент там работает большая группа спасателей, а паводок уже нацелился на Мазановский район. Обстановка сложная, пожелаем властям и жителям справиться с навалившейся бедой.

Также в номере

Учитывая постоянное внимание к проблемам медицины, рекомендую прочесть интервью Надежды Кожевниковой с и.о. главврача Благовещенской горбольницы Александром Сучковым. Вы узнаете о том, какие направления там собираются расширять, а от каких отказываются (например, открытие нейрохирургического отделения останется только в мечтах). О развитии медицинского туризма, о финансах и ремонте душевой – на странице «Медицина».

Очень интересно

И не могу не назвать материалов, подготовленных к печати Натальей Фадеевой и Яной Колода. Наталья рассказала о реставрации могилы Екатерины Муравьевой-Амурской – супруги «нашего всего» графа Муравьева-Амурского, а Яна напомнила, как начиналась дружба библиотекарей Приамурья и Китая. Сегодня организация первых визитов вызывает улыбку: наши ездили на другой берег Амура по советским паспортам, а китайцы к нам – по картонным визиткам, с приколотыми фотографиями. При этом китайская сторона еще и платила нашим по 50 юаням. И с мыслью о том, что эту практику не мешало бы возродить, перехожу к «Российской газете».

Напишут же такое

В «Российской газете» прочтите о том, как бортпроводница Елена Лапуцкая со сломанными ребрами спасла жизни 43 пассажиров (речь об аварийной посадке в Бурятии Ан-24).

В другом материале говорится о том, что средней российской семье, чтобы свести концы с концами, требуется 58,5 тысячи рублей. И если бы на каждого, то, может быть и да, подумали все мы, после чего, еще подумав, решили, что и этого маловато, ну разве что впритык. данные получены Росстатом в ходе опроса жителей разных регионов, разного возраста и достатка.

Статья об этом «впритыке» показалась мне самой интересной, поэтому об остальных промолчу, переключая внимание на «Комсомольскую правду», тем паче, что на рабочем столе она лежит аккурат верхом последней страницей, а там, традиционно, фото девушки.

Полный абзац

«Комсомольская правда» задается вопросом – может ли Запад одним щелчком компьютера отключить наши банки, заводы, железную дорогу, электростанции и (список продолжите сами). Подводя этому списку черту, окажется, что речь вообще о нашей жизни. Большая озадаченность овладеет по прочтении умами – а и действительно, у нас же сплошная зависимость от Запада! Но потом надо будет вспомнить, что наше оружие – самое-самое оружие, и можно будет успокоиться. И, выдохнув с облегчением, переключиться на другой материал.

На посошок

Вот сказал про другой материал и задумался: а какой назвать? Может тот, в котором говорится, что в год у нас за наркотики сажают плюс-минус 100 000 человек в год и не всех справедливо? Или про то, как почти 70-летний красноярец без страховки шастает по скалам? Или о том, что история с отравлением Алибасова – это темная история?

Решил назвать тот, где написано, что на борьбу с бедностью выделят триллион. Правда, кому выделят, говорится не совсем внятно. Борцам ведь тоже надо платить. И хорошо платить.