Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 0

Осадков не ожидается: прогноз погоды в Амурской области на 28 июня

Осадков не ожидается: прогноз погоды в Амурской области на 28 июня
Фото: Амур.инфо

28 июня в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Местами по северо-западным районам пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер с востока дует со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха – 22...27 градусов, на севере – 23...28.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость восточного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Температура а течение дня поднимется до 24...26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 102

#погода

распечатать


Общество

Переменно облачно,местами грозы: прогноз погоды в Приамурье на 28 июня
Общество 1

Пасмурно, дождливо и прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 27 июня
Общество

На большей части Амурской области без осадков: прогноз погоды на 27 июня
Общество

Сильные дожди ожидаются на юго-востоке Приамурья: прогноз погоды на 26 июня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь