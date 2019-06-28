Осадков не ожидается: прогноз погоды в Амурской области на 28 июня

Фото: Амур.инфо

28 июня в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Местами по северо-западным районам пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер с востока дует со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха – 22...27 градусов, на севере – 23...28. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость восточного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Температура а течение дня поднимется до 24...26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова