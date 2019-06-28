На космодроме Восточный завершена сборка головной части ракеты

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27 июня на космодроме Восточный завершили сборку головной части ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б». В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов произведена накатка головного обтекателя на головной блок, в составе РБ «Фрегат», космического аппарата «Метеор-М» 2-2 и попутной полезной нагрузки.

Космическая головная часть подготовлена к транспортированию в монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя. Ранее космический аппарат «Метеор-М» 2-2 и малые космические аппараты из состава попутной полезной нагрузки прошли полный цикл испытаний, по результатам которых были допущены к стыковке с разгонным блоком «Фрегат». Транспортирование космической головной части в монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя запланировано на 28 июня, сообщается на сайте ЦЭНКИ.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» прошла полный цикл испытаний на техническом комплексе и в настоящее время готова к общей сборке. На стартовом комплексе сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» и предприятий ракетно-космической промышленности ведут подготовку к приему ракеты космического назначения. Сформирован совместный расчет.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М». Это будет пятый пуск с Восточного.