Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:41 0

На космодроме Восточный завершена сборка головной части ракеты

На космодроме Восточный завершена сборка головной части ракеты
Фото: russian.space

27 июня на космодроме Восточный завершили сборку головной части ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б». В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов произведена накатка головного обтекателя на головной блок, в составе РБ «Фрегат», космического аппарата «Метеор-М» 2-2 и попутной полезной нагрузки.

Космическая головная часть подготовлена к транспортированию в монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя. Ранее космический аппарат «Метеор-М» 2-2 и малые космические аппараты из состава попутной полезной нагрузки прошли полный цикл испытаний, по результатам которых были допущены к стыковке с разгонным блоком «Фрегат». Транспортирование космической головной части в монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя запланировано на 28 июня, сообщается на сайте ЦЭНКИ.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» прошла полный цикл испытаний на техническом комплексе и в настоящее время готова к общей сборке. На стартовом комплексе сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» и предприятий ракетно-космической промышленности ведут подготовку к приему ракеты космического назначения. Сформирован совместный расчет.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М». Это будет пятый пуск с Восточного.

Просмотров всего: 73

#космодром

распечатать


Общество 1

Комплекс подготовки пилотируемых кораблей построят на Восточном в 2027 году
Общество 29

На космодроме Восточный построят аэропорт, способный принимать Boeing и Аirbus

Происшествия 6

Бывшему главе ТМК, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
Общество 6

Страховщики не захотели страховать запуск ракеты с Восточного

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь