Белогорск готовится к отопительному сезону 2019-2020 года

Городские котельные Белогорска готовятся к очередному отопительному сезону. Ремонтно-восстановительные работы проводятся в соответствии с планом-графиком, утвержденным главой Белогорска Станиславом Мелюковым.

«Работы масштабные. На котельной “Южный”, к примеру, будет заменено 150 труб. Старые демонтированы, новый материал поступил, – рассказывает начальник производственно-технического отдела ООО “Горэнерго” Евгений Коноплев. – На котельной “Амурсельмаш” восстанавливается топочный камень на обмуровку котлов. Оборудование и материал приходят поэтапно. Пришли колеса дымососных групп на котельную “Берег”. На котельную “125 квартал”, которая отапливает ФОК, пришел новый котёл с большей производительностью для улучшения качества предоставляемых услуг и снижения расхода высококалорийного красноярского угля».

Параллельно ведутся работы на котельной «Транспортная». Вырезаны старые трубы и уже поступило более 1 267 метров новой котловой трубы на замену.

«Подготовка к установке новых труб в двух водогрейных котлах уже произведена, зачищены пазовые отверстия. Специалисты проводят очистку экономайзеров, проверку нагрева котлов и чистку газоходов», – добавил специалист.

В ближайшее время ожидаются поставки насосного и тягодутьевого оборудования, запорной арматуры, металлопроката необходимого для текущего ремонта котельных.