Гороскоп на 28 июня: Рыбы решат срочные дела, а Львы встретят друзей

Восход Солнца: 04:21

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Для Овнов настает важный период. Вы сможете изменить жизнь, повлиять на чужое мнение и продвинуться по работе. Пятница будет для Вас отправной точкой в счастливую жизнь.

Телец. Сегодняшний день стоит посвятить себе. Отдохните, переведите дух и готовьтесь к новым делам и свершениям. Луна в Козероге даст вам дополнительный прилив сил.

Близнецы. Сложный и насыщенный день у Близнецов. Вам предстоит переговорить с разными людьми, решить массу задач и получить денежную прибыль. Вечер проведите в кругу семьи.

Рак. Сложные отношения будут у Вас с родственниками. Постарайтесь не пылить и чаще переводите дух. Злобой и агрессией вы только усугубите и без того сложные отношения.

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Лев. Обычный день, который улучшит Ваше самочувствие. Старые друзья вспомнят о Вас, наладятся дружеские отношения.

Дева. Тревожный и сложный день у Дев. Вы будете много сомневаться, разбираться в себе и высчитывать беспроигрышный вариант. Но так не бывает. Выбор, перед которым вы стоите, станет решающим во многих аспектах.

Весы. Война войной, а работа по расписанию. Чтобы не происходило, но свои дела нужно выполнить максимально хорошо именно сегодня, так как от этого зависит продвижение по карьере. Козни окружающих не будут иметь для вас значения. Люди просто завидуют Вам и вашим успехам.

Скорпион. Пятница станет разгрузочным днем между рабочей неделей и выходными. Сегодня Вы можете себе позволить ничего не делать и заняться своими делами.

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Стрелец. И даже мелкие неприятности не смогут помешать Вашим планам. Стрельцы сегодня завершат старые дела, получат интересное предложение или новую должность. Пятница – отправная точка для для отдыха. Но будьте осторожны, вокруг Вас много завистников. Они попытаются строить козни и мешать ведению дел.

Козерог. Внутри Козерогов начнется маленькая революция. Если вам не хватает свободы и кислорода, то этот момент станет точкой обновления и срыва оков. Ваше поведение сегодня может быть спонтанно даже для вас самих.

Водолей. Водолеям стоит взять перерыв в гонке и восстановить дух. Сегодня у Вас появится желание стать благоразумным и основательным. Измените отношение к окружающим и день пройдет на отлично.

Рыбы. Рыбам пятницу стоит начать с с быстрых и срочных дел. Луна сделает напряженный аспект к Марсу, поэтому важное дело придется отложить на вторую половину дня. Семейные отношения придут в норму, виноватые извинятся перед вами.

Астролог: Элона Пресветлая