Стали известны подробности ДТП с участием скорой помощи в Новобурейском
В амурском управлении МВД сообщили подробности ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Авария случилась 27 июня около 12:50 в поселке Новобурейский на перекрёстке улиц Лесной и Комсомольской. Медицинский транспорт столкнулся с микроавтобусом марки «тойота».
За рулем скорой находился мужчина 1984 года рождения, за рулем микроавтобуса – водитель 1976 года рождения. В результате столкновения автомобиль медицинской службы выехал на полосу встречного движения, опрокинулся и совершил наезд на стоящий автомобиль.
Установлено, что скорая ехала с включенной световой и звуковой сигнализацией.
В результате ДТП травмирован работник скорой помощи – женщина 1977 года рождения – и пассажир – гражданка 1966 года рождения, которую везли в лечебное учреждение.
Сотрудниками полиции вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении водителей транспортных средств. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
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