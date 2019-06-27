Стали известны подробности ДТП с участием скорой помощи в Новобурейском

За рулем скорой находился мужчина 1984 года рождения, за рулем микроавтобуса – водитель 1976 года рождения. В результате столкновения автомобиль медицинской службы выехал на полосу встречного движения, опрокинулся и совершил наезд на стоящий автомобиль.

Установлено, что скорая ехала с включенной световой и звуковой сигнализацией.

В результате ДТП травмирован работник скорой помощи – женщина 1977 года рождения – и пассажир – гражданка 1966 года рождения, которую везли в лечебное учреждение.

Сотрудниками полиции вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении водителей транспортных средств. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.