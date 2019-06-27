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Стали известны подробности ДТП с участием скорой помощи в Новобурейском

Стали известны подробности ДТП с участием скорой помощи в Новобурейском

В амурском управлении МВД сообщили подробности ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Авария случилась 27 июня около 12:50 в поселке Новобурейский на перекрёстке улиц Лесной и Комсомольской. Медицинский транспорт столкнулся с микроавтобусом марки «тойота».

За рулем скорой находился мужчина 1984 года рождения, за рулем микроавтобуса – водитель 1976 года рождения. В результате столкновения автомобиль медицинской службы выехал на полосу встречного движения, опрокинулся и совершил наезд на стоящий автомобиль.

Установлено, что скорая ехала с включенной световой и звуковой сигнализацией.

В результате ДТП травмирован работник скорой помощи – женщина 1977 года рождения – и пассажир – гражданка 1966 года рождения, которую везли в лечебное учреждение.

Сотрудниками полиции вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении водителей транспортных средств. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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