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Учениц художественной школы Забайкалья принудили в Китае работать официантками

Учениц художественной школы Забайкалья принудили в Китае работать официантками
Фото: pixabay.com

Школьницы Забайкалья отправились в Китай от детской художественной школы. Девушки из Краснокаменска должны были оформлять фасады зданий. Вместо этого им пришлось работать официантками.

Родители одной из девушек рассказали, что «увлекательное путешествие и знакомство с культурой дружественной страны» обернулась для девушек тяжелой работой. Вместо того чтобы оформлять фасады зданий и расписывать матрешек, как было обещано, школьницам пришлось работать официантками в одном из ресторанов Манчжурии, подавая клиентам еду, спиртное и сигареты, пишет «Российская газета».

Как сообщается на сайте Следственного комитета, ведомство начало проверку.

«25 июня в правоохранительные органы обратились родители 16-летней девушки, которые заявили о ненадлежащей организации туристической поездки в КНР нескольких несовершеннолетних. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», – сообщается на сайте Сдедственного комитета по Забайкальскому краю. Количество пострадавших не уточняется.

«Учащиеся должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий. Вместо этого школьницы работали официантками в одном из ресторанов, условия проживания также не соответствовали первоначально оговоренным», – пояснили в ведомстве.

ZAB.TV пишет, что школьниц было двое, и они рассказали, как им пришлось подносить алкоголь в ресторане.

«Я мыла, допустим, плинтуса, подметала, подносила тарелки с едой и открывала алкоголь. Нас возили в ресторан, мы разливали алкоголь, мы стояли три часа в табаке в помещении с мужчинами и разливали им пиво и водку, хотя мы этого не должны делать. Нам про это никто не говорил», – рассказала одна из девушек.

Родители утверждают, что схема такого культурного обмена работала несколько лет.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Затребованы документы по организации туристической поездки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Дальний Восток #Китай #происшествия #работа

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