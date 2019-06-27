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В Благовещенске 60-летний мужчина лишился свободы за попытку убить товарищей

В Благовещенске 60-летний мужчина лишился свободы за попытку убить товарищей
Фото: www.dp.ru

60-летний благовещенец проведет 12 лет в исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство. Мужчина напал с ножом на троих товарищей из-за того, что они отказались угостить его алкоголем.

Как установлено следствием и судом, в апреле 2018 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из домов, расположенных по улице Партизанской, несколько раз ударил троих товарищей ножом в голову. Причиной такого поступка стал отказ потерпевших распивать с ним алкоголь, сообщает амурское следственное управление.

Потерпевшие остались живы благодаря тому, что действия преступника были пресечены одной из жен потерпевшего и была своевременно оказана медицинская помощь.

Как сообщает областная прокуратура, при назначении наказания суд учел обстоятельства по делу, в том числе, пожилой возраст и состояние здоровья подсудимого, и назначил ему 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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