В Благовещенске 60-летний мужчина лишился свободы за попытку убить товарищей

60-летний благовещенец проведет 12 лет в исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство. Мужчина напал с ножом на троих товарищей из-за того, что они отказались угостить его алкоголем.

Как установлено следствием и судом, в апреле 2018 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из домов, расположенных по улице Партизанской, несколько раз ударил троих товарищей ножом в голову. Причиной такого поступка стал отказ потерпевших распивать с ним алкоголь, сообщает амурское следственное управление.

Потерпевшие остались живы благодаря тому, что действия преступника были пресечены одной из жен потерпевшего и была своевременно оказана медицинская помощь.

Как сообщает областная прокуратура, при назначении наказания суд учел обстоятельства по делу, в том числе, пожилой возраст и состояние здоровья подсудимого, и назначил ему 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.