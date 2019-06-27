На базе Приамурья закрыли столовую после массового отравления сотрудников

В Сковородинском районе приостановили работу столовой. Она расположена на территории производственной базы ООО «Труд», занимающейся дорожным строительством. В столовой питались сотрудники этой организации.

После того как большое количество работников получило пищевое отравление, Роспотребнадзор обратился в суд с иском об приостановлении работы заведения общепита в связи с тем, что его деятельность создавала непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно постановлению судьи Сковородинского районного суда, юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания столовой производственной базы на срок 30 суток.

Судебным приставом-исполнителем представителю организации вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также произведено опечатывание помещений, о чем составлен акт с участием понятых. Также было разъяснено, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного воздействия в виде привлечения к административной ответственности

На протяжении всего времени действия административного наказания, судебные приставы будут контролировать его соблюдение и не допустят возобновление деятельности создающей непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает УФССП по Амурской области.