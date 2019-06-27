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Китайский симфонический оркестр привез в Благовещенск около 100 инструментов

Китайский симфонический оркестр привез в Благовещенск около 100 инструментов

Симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян дал концерт в Благовещенске в рамках Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Многие музыканты говорят по-русски. В том числе и дирижер Фэйху Цзяо, обожающий Рахманинова и окончивший Московскую консерваторию имени Чайковского.

В составе оркестра китайские и русскоговорящие музыканты. Дирижер Фэйху Цзяо признает: к многонациональному коллективу из 80 человек нужен особый подход.

«Уживаются по моей руке. Это работа дирижера чистая. Потому что у каждого есть свой характер, свой менталитет, но задача дирижера как раз в том, чтобы собрать всех этих людей и в единое русло направить», – сказал дирижёр симфонического оркестра провинции Хэйлунцзян Фэйху Цзяо.

Российские музыканты, входящие в состав оркестра, не скрывают: в Китай они едут за хорошей оплатой их высокого профессионализма. К примеру, кларнетист Руслан Валеев приехал из Башкирии. В Харбине он уже почти год. Рассказал, что найти общий язык с китайскими коллегами ему помогают гаджеты.

«Сейчас XXI век, у нас у всех телефоны. И представьте, стоит китаец, россиянин, и они общаются, но по телефону. Один написал, другой ответил. На самом деле китайский очень тяжелый язык, чтобы его изучить, надо годы потратить», – поделился участник оркестра Руслан Валеев.

По словам Руслана Валеева, харбинские коренные китайцы понимают, как сыграть, чтобы душа развернулась. Он считает, что из-за близости к России музыка выходит трогательной.

Хэйлунцзянский оркестр привез в Благовещенск около 100 инструментов, которые позволяют показать всю мощь симфонического звучания. Подобное могут позволить себе лишь крупнейшие мировые оркестры. А арфа вообще на Дальнем Востоке диковинка. Пока в Благовещенск её привозят только китайцы. Публика приняла музыкантов на ура.

На этой Российско-китайской ярмарке культуры и искусства у оркестра сразу три концерта: в Райчихинске , Благовещенске и Шимановске.

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#культура

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