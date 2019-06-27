В Тамбовском районе «чайзер» столкнулся с большегрузом: есть пострадавшие (видео)

В Тамбовском районе 27 июня произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Авария случилась в шестом часу вечера – столкнулись Toyota Chaser и большегруз Daewoo.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель 1996 года рождения и пассажир 1995 года рождения из «чайзера», они доставлены в лечебное учреждение. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии, сообщили в областной Госавтоинспекции.