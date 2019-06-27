Благовещенские коммунальщики начали готовиться к отопительному сезону

В Благовещенске проходит подготовка к предстоящему отопительному периоду. 27 июня мэр Благовещенска Валентина Калита в рамках выездного совещания побывала на одной из крупнейших котельных города, где уже стартовали плановые ремонтные работы.

Котельная 74-го квартала, расположенная в районе таможни, отапливает 84 многоквартирных дома, в которых проживают более 6,7 тысячи человек, а также две общеобразовательные школы, три детских сада, две поликлиники и спортивную школу.

Как доложил директор филиала АО «АКС» «Амуртеплосервис» Сергей Громов, на котельной 74-го квартала в настоящее время ведутся работы по текущему ремонту котлов, замене вала топки котла № 3, ремонту внутренней обмуровки котлов, текущему ремонту топливоподачи с заменой роликов транспортера, ремонту оборудования насосной группы, ремонту бытовых помещений.

Заместитель мэра Виталий Рудненок также пояснил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов будет осуществлен ремонт 33 котельных, из них 21 муниципальная и 12 ведомственных. В настоящее время начаты текущие ремонтные работы на муниципальных котельных 74-го, 101-го и 410-го кварталов, по улице Дальневосточной, 25, а также двух ведомственных котельных: ОЭБЦ и Амурской авиабазы.

Также ведутся ремонтные работы на водозаборах, повысительных водопроводных насосных станциях, канализационных насосных станциях, тепловых насосных станциях, центральных тепловых пунктах, трансформаторных подстанциях, очистных сооружениях канализации города Благовещенска. Одновременно проводится текущий ремонт на объектах Благовещенской ТЭЦ.

Всего же в рамках подготовки к отопительному периоду планируется выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения общей протяженностью более 2 200 метров.

«Все плановые ремонтные работы ведутся в соответствии с графиками и даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств будут закончены в срок, – отметила мэр города Валентина Калита. – В любом случае, мы будем регулярно осуществлять контроль всех объектов теплоснабжения в период их подготовки к новому отопительному сезону, чтобы ни в коем случае не допустить срыва своевременной подачи тепла потребителям».