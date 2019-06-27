Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:43 0

Сайт Wikipedia перестал работать

Сайт Wikipedia перестал работать
Фото: Логотип интернет-библиотеки "Википедия"

Интернет-энциклопедия Wikipedia перестала быть общедоступной. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса.

По данным Downdetector, сбои в работе интернет-энциклопедии наблюдаются на восточном побережье США, Великобритании, Португалии, Германии, Швеции и ряда других европейских стран. Наибольшее количество сообщений о некорректной работе поступает из России, сообщает «Комсомольская правда».

Чаще всего пользователи просто не могут зайти на страницу.

14 июня произошел сбой в Инстаграме. Около 12 часов пользователи испытывали проблемы с обновлением ленты.

Просмотров всего: 34

#интернет

распечатать


Общество 7

Благовещенский суд признал запрещенной информацию на сайтах, где продают неодимовые магниты
Общество 3

Белогорск оснастят интеллектуальным видеонаблюдением
Происшествия 4

Вынесен приговор амурчанину, призывавшему к насилию над полицейскими
Общество 2

Благовещенцы удивились малиновому закату (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь