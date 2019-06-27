Сайт Wikipedia перестал работать

Фото: Логотип интернет-библиотеки "Википедия"

Интернет-энциклопедия Wikipedia перестала быть общедоступной. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса.

По данным Downdetector, сбои в работе интернет-энциклопедии наблюдаются на восточном побережье США, Великобритании, Португалии, Германии, Швеции и ряда других европейских стран. Наибольшее количество сообщений о некорректной работе поступает из России, сообщает «Комсомольская правда».

Чаще всего пользователи просто не могут зайти на страницу.

14 июня произошел сбой в Инстаграме. Около 12 часов пользователи испытывали проблемы с обновлением ленты.