Депутаты Белогорска уточнили бюджет города

Доходная часть бюджета Белогорска увеличена на 52 миллиона рублей. Решение о внесении изменений в местный бюджет на 2019 год и плановый двухлетний период приняли депутаты городского Совета.

30-е заседание стало последним очередным перед депутатскими каникулами. Вопрос, касающийся местного бюджета, был рассмотрен первым. Изменения внесены как в доходную, так и расходную части.

«Доходная часть увеличена за счет средств областного и местного бюджетов, – рассказала начальник финансового управления Лариса Синько. – Одно из уточнений – региональная субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. Бюджет уточнен на 13,8 миллиона рублей. Они поступили из субъекта на строительство автостоянки и подъездной дороги к новому строящемуся детскому саду в микрорайоне «Транспортный». Решение о помощи городу принято губернатором Амурской области Василием Орловым в рамках рабочего визита на территорию, состоявшегося 13 июня».

Увеличена доходная часть городского бюджета также за счет софинансирования расходов, связанных с реализацией комплекса мер по модернизации систем общего образования на сумму более 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время доходы бюджета составляют 1,7 миллиарда рублей. Собственные доходы города за счет налоговых и неналоговых поступлений – 729,8 миллиона рублей. Средства направляются на финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ. Дефицит бюджета – 8,95 %, или 68,9 миллиона рублей.