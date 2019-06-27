Благовещенка жалуется на уложенные под уклоном тротуары

В Амур.инфо обратилась жительница дома № 203 по улице 50-летия Октября. Женщина сообщила о том, что в ее дворе укладывают тротуары под слишком большим уклоном.

Таким благоустройством женщина недовольна.

«Они убрали ступеньку от подъезда, и получается, что теперь они (тротуары) вниз покатые идут, и так у каждого из 3 подъездов. Теперь бабушки старенькие, которые уже с палочками ходят, не смогут нормально ходить по этим тротуарам, им тяжело, они идут и разгоняются. Обращались к тем, кто приходит от застройщика проверять работы. Они говорят, что все, уже ничего сделать нельзя. Говорят, мы все делаем по проекту, который нам дали», – сетует благовещенка.

В компании ООО «Маргвал», которая выполняет работы, сообщили, что знают о проблеме. Там пояснили, что работы только начаты, по мере их выполнения и укладки слоев уровень должен более-менее нормализоваться.

«Получилось, что у зеленой зоны и территории, которая ведет ко входам в подъезд, разница в 30-50 сантиметров. Когда проектная организация проектировала работы, этот момент не учла. Мы что могли, как могли, снизили, но незначительно. Пока мы не положим асфальт на тротуары, на проезд, реальной картины не видно. Совсем без уклона мы сделать тоже не можем, потому что у них вода тогда пойдет в подъезд либо на отмостку. Отмостка будет постоянно мокнуть и отходить от здания. Мы посмотрим, может, мы им тактильную плитку положим. Но нам сначала нужно все слои положить, и уровень удастся скорректировать», – рассказали в компании.