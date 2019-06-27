Меркель снова тряслась на публике (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Канцлера Германии Ангелу Меркель в очередной раз охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи. Проблемы со здоровьем Меркель испытала на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

На записи видно, что Ангела Меркель начинает заметно дрожать. На помощь приходит помощник: он предлагает канцлеру стакан воды, однако Меркель от него отказывается. Через некоторое время дрожь всё же прекращается.

Подобное уже попадало на камеры. 18 июня на встрече с президентом Украины Ангеле Меркель стало плохо во время исполнения национальных гимнов. В Берлине в тот день стояла 30-градусная жара. Позже канцлер объяснила, что у неё было обезвоживание. Однако медики с ней не согласились, а в адрес украинского лидера посыпалась критика за то, что он не помог коллеге, сообщает Life.