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Меркель снова тряслась на публике (видео)

Меркель снова тряслась на публике (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Канцлера Германии Ангелу Меркель в очередной раз охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи. Проблемы со здоровьем Меркель испытала на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

На записи видно, что Ангела Меркель начинает заметно дрожать. На помощь приходит помощник: он предлагает канцлеру стакан воды, однако Меркель от него отказывается. Через некоторое время дрожь всё же прекращается.

Подобное уже попадало на камеры. 18 июня на встрече с президентом Украины Ангеле Меркель стало плохо во время исполнения национальных гимнов. В Берлине в тот день стояла 30-градусная жара. Позже канцлер объяснила, что у неё было обезвоживание. Однако медики с ней не согласились, а в адрес украинского лидера посыпалась критика за то, что он не помог коллеге, сообщает Life.

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#политика

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