Фанатка Пинк родила дочь во время концерта певицы

Во вторник певица Пинк выступала на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Концерт артистки начался эффектно: во время первой песни одна из фанаток, присутствующая на концерте, начала рожать.

32-летняя Денис Джонс является преданной поклонницей Пинк. Женщина не пропускала концерты звезды и отправилась на один из них на 36-ой неделе беременности. До родов у нее оставалось еще как минимум 17 дней.

Однако прямо во время начала концерта у Денис начали отходить воды. Девушке помогли уйти с танцпола, но не успели вызвать скорую помощь. Все происходило быстро, буквально через четыре минуты Джонс родила девочку. Сама девушка в шоке от произошедшего, но чувствует себя совершенно счастливой.

«Я до сих пор в полном шоке. Я была потрясена, пропустила весь концерт. Но я не могу быть счастливее, чем сейчас», – цитирую Денис Джонс Eg.ru. В итоге Денис назвала дочь в честь любимой певицы. Девочка стала Долли Пинк.