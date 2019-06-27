Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:59 0

В Приамурье полицейского подозревают в фальсификации доказательств по делу о наркотиках

В Приамурье полицейского подозревают в фальсификации доказательств по делу о наркотиках
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области сотрудника полиции подозревают в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, за взятку полицейский освободил гражданина от уголовной ответственности, сфальсифицировал доказательства и привлек к ответственности невиновного.

Руководитель СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя отделения МО МВД России «Бурейский». Сотрудника полиции подозревают в совершении преступлений по статьям «Получение должностным лицом взятки в крупном размере», «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», «Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления» и «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении».

По информации пресс-службы Амурского следственного управления, сотрудник полиции расследовал уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

«Зная о наличии достаточных доказательств вины гражданина, получил от него лично взятку в крупном размере, в виде оказания ему услуги имущественного характера на сумму 200 тысяч рублей. Получив взятку, следователь в период с апреля 2018 года по март 2019 года совершил незаконные действия, выразившиеся в освобождении гражданина от уголовной ответственности, фальсификации доказательств по уголовному делу и привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Амурской области.

Дело возбудили на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Амурской области и оперативного отдела службы в городе Райчихинске ПУ ФСБ России по Амурской области. Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе амурской полиции, начальник УМВД России по Амурской области по данному поводу назначил служебную проверку. Ее проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД. «По результатам проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей», – прокомментировали в полиции.

Просмотров всего: 642

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Амурчанин убил сожительницу, заставлявшую его лечиться от туберкулеза

Происшествия 1

В Благовещенске в мусоровозе вспыхнул мусор (видео)
Происшествия 5

На Дальнем Востоке при аварийной посадке самолета погибли люди (видео)
Происшествия 1

Амурчанка не смогла попасть с ребенком на самолет в Новосибирске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь