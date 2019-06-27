В Приамурье полицейского подозревают в фальсификации доказательств по делу о наркотиках

В Амурской области сотрудника полиции подозревают в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, за взятку полицейский освободил гражданина от уголовной ответственности, сфальсифицировал доказательства и привлек к ответственности невиновного.

Руководитель СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя отделения МО МВД России «Бурейский». Сотрудника полиции подозревают в совершении преступлений по статьям «Получение должностным лицом взятки в крупном размере», «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», «Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления» и «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении».

По информации пресс-службы Амурского следственного управления, сотрудник полиции расследовал уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

«Зная о наличии достаточных доказательств вины гражданина, получил от него лично взятку в крупном размере, в виде оказания ему услуги имущественного характера на сумму 200 тысяч рублей. Получив взятку, следователь в период с апреля 2018 года по март 2019 года совершил незаконные действия, выразившиеся в освобождении гражданина от уголовной ответственности, фальсификации доказательств по уголовному делу и привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Амурской области.

Дело возбудили на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Амурской области и оперативного отдела службы в городе Райчихинске ПУ ФСБ России по Амурской области. Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе амурской полиции, начальник УМВД России по Амурской области по данному поводу назначил служебную проверку. Ее проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД. «По результатам проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей», – прокомментировали в полиции.