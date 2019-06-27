Суд не снизил сроки росгвардейцам, не предотвратившим убийство пауэрлифтера Драчева

Двое бывших сотрудников Росгвардии, не помешавших убийству пауэрлифтера Андрея Драчева, обжаловали приговор. Наказание в виде лишения свободы они сочли слишком строгим и обратились в апелляционную инстанцию. Хабаровский краевой суд оставил приговор районного суда без изменения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Андрей Драчев был убит утром 20 августа 2017 года возле ЦУМа на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске. За убийство спортсмена Анар Аллахверанов получил 18 лет колонии строгого режима.

Во время драки охранники торгового центра нажали «тревожную кнопку». На вызов приехали два старших сержанта вневедомственной охраны – старший полицейский группы задержания и полицейский-водитель. Узнав, что причиной вызова стали беспорядки на прилегающей территории, они сообщили диспетчеру о ложном вызове, вернулись в свою машину и оттуда наблюдали за дракой. Потом они сделали попытку вмешаться. Так как на просьбу успокоиться никто не отреагировал, они снова вернулись в автомобиль и уехали.

27 марта Центральный районный суд Хабаровска признал их виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Старший группы получил 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Полицейский водитель получил 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Осужденные вину не признали – по их словам, они действовали в рамках закона. С приговором не согласились и обжаловали его.

«Уголовное дело было рассмотрено в апелляционной инстанции судебной коллегией по уголовным делам Хабаровского краевого суда. Наказание, назначенное Центральным районным судом, осталось без изменений», – прокомментировала старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. Приговор вступил в законную силу, сообщает «Хабаровский край сегодня».

«Обидно, что руководство Росгвардии приняло позицию этих негодяев. Они были обязаны пресечь драку, составить протокол, задержать участников и доставить их в полицию. 40 минут они наблюдали, как Андрея убивают. Если бы они забрали Андрея и просто увезли в полицию, он бы остался жив», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» отец убитого парня Константин Драчев.

«По полицейскому, другу Аллахверанова, приговор обжалуется 6 августа. Ему дали два с половиной года условно. Прокурор настаивает на пяти годах реального срока. Этот Овчинников является зачинщиком, провокатором, он подбивал Аллахверанова на драку», – уверен отец Андрея Драчева.