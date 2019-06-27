Приговор бывшим сотрудникам амурского УФСИН оставлен без изменения

Амурский областной суд оставил в силе решение, ранее вынесенное Благовещенским городским судом. Оно принималось в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН России по Амурской области, а также начальника отделения тылового обеспечения ведомства.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда рассматривала апелляционную жалобу на приговор, но сочла ее доводы необоснованными, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Как сообщало Амур.инфо, приговор бывшим сотрудникам амурского УФСИН – Карену Аракеляну и Антону Квартникову – был вынесен в феврале: Аракеляна осудили на 2 года колонии-поселения, Квартникова – на 1 год и 10 месяцев колонии-поселения.

Установлено, что в результате действий этих сотрудников УФСИН России по Амурской области был причинен ущерб на общую сумму более 13 миллионов рублей.