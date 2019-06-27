Часть мостов в Амурской области находится в предаварийном состоянии

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в заседании Госсовета РФ. Совещание в Георгиевском зале Кремля провел президент РФ Владимир Путин. На Госсовете обсудили состояние дорог и мостов.

«Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог высшей – первой – категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс: здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83 %. Конечно, нужно отметить и признать, что в 2010 году их было намного меньше – всего 38,6 %. То есть здесь по федеральным трассам, по дорогам федеральным мы имеем дело с хорошим, во всяком случае, заметным движением вперед. А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины», – сказал Владимир Путин. Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области дорог, отвечающих нормативам, меньше 40 процентов.

Одной из важных для Приамурья тем стало приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов. Подготовлена программа по реконструкции и ремонту ветхих, аварийных мостов, путепроводов, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«На региональных дорогах Приамурья находится 570 мостов, все они предварительно обследованы, часть из них – в предаварийном состоянии. Для проведения своевременного ремонта этих объектов необходимо дополнительное выделение средств», – пояснил Василий Орлов. Кроме этого, в области расположены 5 путепроводов, их состояние – удовлетворительное, ежегодно проводятся визуальные осмотры и диагностика мостов и путепроводов, сообщает правительство Амурской области.

Фото: правительство Амурской области

Также на Госсовете обсудили упрощение требований к проектированию дорожных работ. С предложением отменить обязательное прохождение госэкспертизы для некоторых видов объектов выступил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

«Существенные административные барьеры и проблемные вопросы есть в порядке осуществления проектирования и прохождения госэкспертизы. В этой связи необходимо предусмотреть обязанность прохождения госэкспертизы проектной документации на федеральном уровне только для технически сложных, опасных и уникальных объектов, для остальных случаев – по выбору застройщика», – сказал Роман Старовойт.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что изменение требований к проектированию и финансированию объектов дорожного хозяйства позволит ускорить процедуры строительства дорог.

На заседании уделили внимание и проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Амурская область вошла в этот проект. Дополнительно в дорожный фонд региона в 2019 году поступит 476 миллионов рублей на ремонт дорог Благовещенской агломерации. В дальнейшем в область будут поступать по 400 миллионов рублей в год в течение 5 лет.