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Амурчанин убил сожительницу,которая заставляла его лечиться от туберкулеза

Амурчанин убил сожительницу,которая заставляла его лечиться от туберкулеза
Фото: ru.depositphotos.com

В Приамурье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, осужден 35-летний житель Завитинского района.

Судом установлено, что в декабре 2018 года пьяный мужчина на почве личных неприязненных отношений ударил свою сожительницу ножом в область бедра, где находилась жизненно важная артерия. Женщина умерла на месте происшествия от потери крови.

Причиной конфликта стали претензии потерпевшей по поводу отказа осужденного от прохождения лечения от туберкулеза.

Суд приговорил преступника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • maksimkudryavtsev

    maksimkudryavtsev
    30 минут назад

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