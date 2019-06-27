Гособвинение: Татьяна Гранкина фиктивно устроила в 26-ю школу московского зятя

В отношении Гранкиной уголовное дело было возбуждено сразу по двум статьям: по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения».

Первое заседание по делу состоялось в четверг, 27 июня. На него 57-летняя Татьяна Гранкина пришла с адвокатом. В начале заседания она ответила на несколько стандартных вопросов судьи, в частности, о нынешнем месте работы. Она пояснила, что до сих пор является директором 26-й школы, однако временно отстранена от должности.

В городской администрации подтвердили эту информацию, сообщив, что постановлением Благовещенского городского суда от 17 января 2019 года директор была временно отстранена от должности на основании статьи 114 УПК РФ. И.о. директора назначена замдиректора Людмила Павлюченко.

Согласно материалам суда, Людмила Павлюченко проходит по этому делу потерпевшей, но ни она, ни свидетели на первое заседание не пришли. «Их явку решим в ходе судебного следствия», – заявил судья.

Затем гособвинитель озвучил, в чем обвиняется Татьяна Гранкина, которая была назначена директором 26-й школы 17 декабря 2013 года приказом начальника управления образования администрации Благовещенска.

По данным гособвинения, в декабре 2016 года Гранкина дала устное указание делопроизводителю школы, «не ставя ее в известность относительно своих намерений», подготовить приказ директора о приеме на работу в общеобразовательное учреждение своего зятя, который живет в Москве. Двумя приказами от 16 декабря он стал в школе одновременно дворником и лаборантом в структурном подразделении – Детский экологический центр школы 26.

Директор подписала «заведомо ложные документы» и передала их в управление образования вместе с банковским счетом для начисления зарплаты. Кроме этого, согласно материалам дела, Гранкина дала устное указание замдиректору по АХР и заместителю по учебно-воспитательной работе ежемесячно изготавливать табели учета использования рабочего времени, в которых указывалось, что ее зять выполнял работу и дворника, и лаборанта.

Начиная с декабря 2016 года и по конец августа 2017 года, находящемуся в Москве зятю Татьяны Гранкиной начисляли заработную плату как дворнику и лаборанту. Ему также начисляли стимулирующие выплаты, а после увольнения – компенсации за якобы не использованный отпуск – больше 20 тысяч рублей. Школьным дворником, по документам, московский зять директора перестал быть 31 августа, а лаборантом – 5 сентября.

«Согласно указанным документам, Д. (зять Гранкиной – Прим. ред.) с 16 декабря 2016 года по 5 сентября 2017 года якобы находился на рабочем месте в школе 26 и выполнял возложенные на него трудовые обязанности в должностях дворника и лаборанта указанного учреждения, что послужило основанием для начисления Д. принадлежащих и хранящихся на лицевых счетах 26-й школы денежных средств под видом заработной платы и иных компенсаций на общую сумму 248 тысяч 684 рубля 5 копеек, а именно на основании платежных поручений. Таким образом, в результате указанных умышленных преступных действий директора школы Гранкиной, выразившихся в хищении вверенного ей имущества 26-й школы с использованием своего служебного положения путем его растраты, – безвозмездного обращения в пользу родственника зятя Д. из корыстных побуждений, школе 26 был причинен имущественный ущерб на общую сумму 248 тысяч 684 рубля 5 копеек», – озвучил гособвинитель.

Таким образом, Татьяне Гранкиной вменяются хищение и служебный подлог – внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

После выступления гособвинителя судья спросил у Татьяны Гранкиной, признает ли она себя виновной. Тут же вмешался адвокат, который заявил: «На данной стадии уголовного процесса сторона защиты выражать отношение к предъявленному обвинению не будет».

Судья попросил подсудимую самостоятельно ответить на вопрос, и Гранкина повторила за адвокатом: «На данный момент выражать отношение к предъявленному обвинению я не буду».

«При даче показаний по существу предъявленного обвинения выразим свое отношение», – пообещал напоследок адвокат.

В заседании был сделан перерыв до августа. От комментариев после заседания Татьяна Гранкина и ее адвокат отказались.