В Благовещенске в мусоровозе вспыхнул мусор (видео)

Фото: кадр видео

27 июня в Благовещенске случилось происшествие с мусоровозом. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, в машине загорелся мусор, и ей пришлось избавиться от этого опасного груза.

Прибывшие в район перекрестка улиц Шевченко и Ломоносова, где произошло возгорание, пожарные потушили мусор, лежавший на земле. Сам мусоровоз не пострадал. Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 367

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев