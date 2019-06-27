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В Благовещенске в мусоровозе вспыхнул мусор (видео)

В Благовещенске в мусоровозе вспыхнул мусор (видео)
Фото: кадр видео

27 июня в Благовещенске случилось происшествие с мусоровозом. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, в машине загорелся мусор, и ей пришлось избавиться от этого опасного груза.

Прибывшие в район перекрестка улиц Шевченко и Ломоносова, где произошло возгорание, пожарные потушили мусор, лежавший на земле. Сам мусоровоз не пострадал.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 367

#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • maksimkudryavtsev

    maksimkudryavtsev
    31 минута назад

    Bы вkурсе нo что бы накачаться и похудеть не нужнo ходить в kачалку или жpать xимию. Опробовал лично и pезультат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Teпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca kопeeчнaя. Bот подpобно все опиcaно ---- https://lst.to/57cck

  • nikamura

    nikamura
    8 минут назад



    убрал пивной живoт и скинул 10 кг,

    Teпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать



    Парочка жиробасов, жрать меньше не пробовали?

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