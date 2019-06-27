Гендиректора дорожного управления в Мазановском районе оштрафовали за плохие дороги

Гендиректора ООО «Мазановское дорожное управление», которое работало по госконтракту на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Организация не приняла достаточных мер по содержанию автомобильной дороги регионального значения Введеновка – Февральск – Экимчан. Это привело к ее частичному разрушению, размыву обочин, утрате сигнальных столбов. Исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения проверила прокуратура Мазановского района. По результатам проверки генеральному директору ООО «Мазановское дорожное управление» было внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении. Устранение нарушений контролируется прокуратурой района, сообщается на сайте амурской прокуратуры.

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Любовь Чуприна