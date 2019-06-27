В Новобурейском в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи

В поселке Новобурейский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. По информации очевидцев, спецавтомобиль от удара опрокинулся. В машине кроме медиков находился пациент.

В управлении Госавтоинспекции Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что факт ДТП с участием скорой помощи подтверждается. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии. Данные о пострадавших уточняются.

«На перекрестке улиц Комсомольской и Лесной микроавтобус врезался в скорую помощь и протащил ее несколько десятков метров. Скорая ехала с мигалками. Везли больного, которого сразу после аварии доставили в реанимацию», – сообщил Амур.инфо очевидец.

В понедельник, 24 июня, ДТП с участием скорой помощи произошло в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», спецмашина везла в больницу пожилую женщину, упавшую с высоты. На регулируемом перекрестке в скорую врезался мотоцикл. Пострадали два человека – сотрудник скорой и мотоциклист. Пациентка, которую везли в больницу, умерла. Предварительно, причина смерти не связана с дорожно-транспортным происшествием.