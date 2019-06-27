Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:30 3

В Новобурейском в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи

В Новобурейском в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи

В поселке Новобурейский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. По информации очевидцев, спецавтомобиль от удара опрокинулся. В машине кроме медиков находился пациент.

В управлении Госавтоинспекции Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что факт ДТП с участием скорой помощи подтверждается. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии. Данные о пострадавших уточняются.

«На перекрестке улиц Комсомольской и Лесной микроавтобус врезался в скорую помощь и протащил ее несколько десятков метров. Скорая ехала с мигалками. Везли больного, которого сразу после аварии доставили в реанимацию», – сообщил Амур.инфо очевидец.

В понедельник, 24 июня, ДТП с участием скорой помощи произошло в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», спецмашина везла в больницу пожилую женщину, упавшую с высоты. На регулируемом перекрестке в скорую врезался мотоцикл. Пострадали два человека – сотрудник скорой и мотоциклист. Пациентка, которую везли в больницу, умерла. Предварительно, причина смерти не связана с дорожно-транспортным происшествием.

Просмотров всего: 626

#ДТП #здоровье

распечатать


В России и мире

Девочке заменили сердце, которое не билось шесть дней
Общество 30

Церковь снова решила внести лепту в вопросы об эмбрионах и абортах

Общество 22

В Амурской области онкобольных детей с гепатитом С начали лечить противовирусным препаратом

Происшествия 5

Получивший тяжелые травмы при ремонте общежития ДальГАУ работник обратится в суд
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Мандрагора

    Мандрагора
    50 минут назад

    совсем ополоумели! неужели не задумываются о том, что сами, или их родственники, могут оказаться на месте пациента скорой? Как они потом живут с этим? Зная, что по их вине погиб человек? Не пропустили, побравировали? Уроды...

  • Терминатор

    Терминатор
    44 минуты назад

    Уроды, это мягко сказано! На дорогах очень много быдла, которое не пропускает, подрезает, сбивает, превышает, в общем грубо нарушает! Лишать прав и баста.

  • maksimkudryavtsev

    maksimkudryavtsev
    32 минуты назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь