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На Дальнем Востоке при аварийной посадке самолета погибли люди (видео)

На Дальнем Востоке при аварийной посадке самолета погибли люди (видео)
Фото: twitter.com

Обновлено: 16:48

27 июня в аэропорту Нижнеангарска аварийно сел самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». По предварительной информации, двое пилотов погибли. Госпитализация потребовалась 21 пострадавшему. Официально возможные причины ЧП пока не озвучивают.

Самолет, на борту которого находились 43 пассажира, вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, пилоты перед посадкой сообщили диспетчерам об отказе систем управления, подали сигнал бедствия и запросили помощи. По словам источника «Интерфакса», у самолета еще в полете отказал левый двигатель, после посадки пилоты контролировать самолет не могли.

«После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями», – сказал источник. Позднее он уточнил, что двигатель отказал еще в воздухе. «Садился самолет с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог», – сказал собеседник агентства. По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

При посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, сообщает пресс-служба главы Республики Бурятия. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар. На месте работали пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел – всего 52 человека и 14 единиц техники.

Самолет выгорел практически полностью. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок, сообщает пресс-служба Республики Бурятии. По информации спасателей, госпитализация потребовалась 21 пострадавшему. Они получили легкие и средней тяжести травмы

Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

Позже в Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку Ан-24. На кадрах видно, как лайнер снижается, заходит на взлетно-посадочную полосу, выезжает за ее пределы и врезается в здание, пишет РИА Новости.

Просмотров всего: 1389

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Alinka3665

    Alinka3665
    54 минуты назад

    Республика Бурятия-это Дальний Восток?Учите географию.7 класс.

  • Alinka3665

    Alinka3665
    53 минуты назад

    Республика Бурятия-это Дальний Восток?Учите географию.7 класс.

  • kabanishka

    kabanishka
    45 минут назад

    То, что вы учили в 7 классе уже не актуально В состав Дальневосточного федерального округа входят 11 субъектов федерации: Амурская область Республика Бурятия Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ

    Так что учить Вам)

  • retrogr

    retrogr
    44 минуты назад

    Президент Владимир Путин подписал указ о переводе Республики Бурятии и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). 2 члена экипажа погибли - если телега не врет

  • maksimkudryavtsev

    maksimkudryavtsev
    32 минуты назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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