На Дальнем Востоке при аварийной посадке самолета погибли люди (видео)

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27 июня в аэропорту Нижнеангарска аварийно сел самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». По предварительной информации, двое пилотов погибли. Госпитализация потребовалась 21 пострадавшему. Официально возможные причины ЧП пока не озвучивают.

Самолет, на борту которого находились 43 пассажира, вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, пилоты перед посадкой сообщили диспетчерам об отказе систем управления, подали сигнал бедствия и запросили помощи. По словам источника «Интерфакса», у самолета еще в полете отказал левый двигатель, после посадки пилоты контролировать самолет не могли.

«После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями», – сказал источник. Позднее он уточнил, что двигатель отказал еще в воздухе. «Садился самолет с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог», – сказал собеседник агентства. По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

При посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, сообщает пресс-служба главы Республики Бурятия. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар. На месте работали пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел – всего 52 человека и 14 единиц техники.

Самолет выгорел практически полностью. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок, сообщает пресс-служба Республики Бурятии. По информации спасателей, госпитализация потребовалась 21 пострадавшему. Они получили легкие и средней тяжести травмы

Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

Позже в Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку Ан-24. На кадрах видно, как лайнер снижается, заходит на взлетно-посадочную полосу, выезжает за ее пределы и врезается в здание, пишет РИА Новости.