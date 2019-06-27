В Амурской области продолжат объединять поселения

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье областные власти хотят продолжить процесс укрупнения муниципальных образований. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов. За последние 8 лет 319 муниципальных образований укрупнили до 286.

«Малочисленные населенные пункты нужно объединять, возможно, объединять какие-то муниципальные образования. Это все должно быть с точки зрения закона и с точки зрения логики поддержано людьми, проживающими на этих территориях. Вы видите, что у нас есть муниципальные образования численностью 14-15 тысяч человек, при этом они должны всей полнотой власти быть наделены, там должны быть представительные органы власти (депутаты – Прим.ред.), исполнительные – это все сказывается на качестве управления, потому что некому управлять», – сказал Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, на протяжении 8 лет в Амурской области активно шел процесс укрупнения поселений. За эти годы 61 поселение преобразовано в 28. Из 319 муниципальных образований получено 286.

«Если мы хотим объективно эту власть сформировать правильно, то нам придется – нравится или не нравится – укрупняться. С точки зрения повышения эффективности это правильно», – добавил губернатор.