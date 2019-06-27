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сегодня, 15:09 2

В Амурской области продолжат объединять поселения

В Амурской области продолжат объединять поселения
Фото: правительство Амурской области

В Приамурье областные власти хотят продолжить процесс укрупнения муниципальных образований. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов. За последние 8 лет 319 муниципальных образований укрупнили до 286.

«Малочисленные населенные пункты нужно объединять, возможно, объединять какие-то муниципальные образования. Это все должно быть с точки зрения закона и с точки зрения логики поддержано людьми, проживающими на этих территориях. Вы видите, что у нас есть муниципальные образования численностью 14-15 тысяч человек, при этом они должны всей полнотой власти быть наделены, там должны быть представительные органы власти (депутаты – Прим.ред.), исполнительные – это все сказывается на качестве управления, потому что некому управлять», – сказал Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, на протяжении 8 лет в Амурской области активно шел процесс укрупнения поселений. За эти годы 61 поселение преобразовано в 28. Из 319 муниципальных образований получено 286.

«Если мы хотим объективно эту власть сформировать правильно, то нам придется – нравится или не нравится – укрупняться. С точки зрения повышения эффективности это правильно», – добавил губернатор.

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#губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    Красиво сказано , для эффективности надо укрупнять , а по факту просто вымерли деревни , которые раньше неплохо жили, была численность в этих селах , работали , сеяли, пахали, урожай собирали , скот выращивали. А теперь численность близкая к нулю и надо укрупнить,

  • maksimkudryavtsev

    maksimkudryavtsev
    31 минута назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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