Амурчанка не смогла попасть с ребенком на самолет в Новосибирске

Фото: tolmachevo.ru

Жительница Благовещенска Ирина Рыбкина вместе с ребенком летела через Новосибирск в Анапу. Но в Новосибирске они не смогли сесть в самолет. Пришлось отправиться другим рейсом, доплатив более 11 тысяч рублей.

Амурчанка должна была вылететь 25 июня из Новосибирска в Анапу с маленькой дочерью, но опоздала на самолет. Пассажирка утверждает, что не по своей вине, пишет «Сибкрай.ru». Однако в авиакомпании отрицают ошибку своего сотрудника.

«Приехали в аэропорт, прошли регистрацию, нам выдали один посадочный талон на меня (на взрослого человека). На ребенка не выдали в силу того, что ребенок без места. Я подумала, что так и должно быть. В итоге мы проходим на предполетный досмотр, мне говорят, не хватает посадочного талона на ребенка, идите, получайте. Возвращаемся на регистрацию, регистрация уже закрыта. С горем пополам добиваемся талона, возвращаемся на досмотр, все нормально. Мы с ребенком и с ручной кладью на руках приходим в зону вылета, нам говорят: "Мы только что отправили автобус, а вы остаетесь в аэропорту. Ничего и никого возвращать мы не будем, до свидания"», – рассказывает амурчанка в группе «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».

По словам пассажирки, на посадку она подошла вовремя – к 10:45. «Девушка нам отказала, нагрубила, нахамила, слушать нас не стала, отправила автобус. Возвращать, сказала, принципиально не станет. Мы ее умоляли, просили, чтобы нас посадили как-то на самолет, ничего не получилось. Дальше пошли в представительство. В представительстве нам тоже отказали. Мы купили на завтра новые билеты, заплатили все штрафы, заплатили 11 841 рубль, написали претензию. Ну, нам так втихушку сказали, что вашу претензию никто рассматривать не будет», – пишет Ирина Рыбкина.

В Анапу Ирина Рыбкина летит, чтобы забрать от бабушки старшего ребенка. «Мы летим в Анапу за старшим сыном, он там уже больше месяца гостит у бабушки. Ждал нас очень. В прокуратуру еще не обращалась. Моральное состояние на нуле, да и физическое тоже. Доча вроде нормально», – поделилась Рыбкина.

В редакции издания есть копия претензии пассажирки, в ней девушка просит авиакомпанию компенсировать стоимость других билетов, купленных на рейс до Анапы на 26 июня, и наказать виновных.

«Сибкрай.ru» отправил запрос в авиакомпанию S7. Там отрицают факт отсутствия второго посадочного талона. «По данным системы бронирования, для Ирины Рыбкиной и ее дочери в 09:49 было распечатано два посадочных талона, оба были выданы ей агентом на стойке регистрации. В 10:31, по просьбе пассажира, был распечатан дубликат посадочного талона для дочери. Автобус к самолету был отправлен в 10:46. Ирина подошла к выходу на посадку в 10:51, когда уже началась подготовка к отправлению следующего рейса. Обращение Ирины в авиакомпанию зарегистрировано и передано на рассмотрение в претензионную комиссию», – сообщили в авиакомпании.

В случае если стороны конфликта смотрят на ситуацию по-разному, требуется вмешательство компетентных органов. Ситуацию прокомментировали также в Новосибирской транспортной прокуратуре.

«Все это должно быть подвергнуто проверке. Деятельность данной авиакомпании подведомственна новосибирскому транспортному прокурору, который осуществляет надзор за всеми воздушными перевозчиками на территории Новосибирской области. Можно прийти на личный прием, можно опустить заявление в ящик для обращения граждан, можно – путем почтового отправления на адрес. Если будут установлены нарушения в действиях авиакомпании, которая в любом случае несет ответственность перед пассажиром, то авиакомпания будет привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Потому что осуществление воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов производятся в рамках лицензии. Все отступления от требований законодательства о лицензировании как раз предусмотрены статьей 14.1.2 КоАП РФ. Рассматривать данные нарушения будет мировой судья в городе Оби», – объяснила представитель новосибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.