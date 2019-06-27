Гигантская полоса препятствий, Сергей Трофимов и рок: в Тынде отметят юбилей БАМа

6 и 7 июля в Тынде с размахом отметят 45 лет с начала строительства БАМа. 6 июля на стадионе «БАМ» с 10:00 до 18:00 в свободном режиме заработает гигантская надувная полоса препятствий. Пройдут баскетбольный турнир, турнир по мини-футболу.

На правом берегу реки Тынды с 15:00 до 21:30 пройдет концерт «БАМовской песни». До 18:25 выступать будут лауреаты фестивалей БАМовской песни. После к зрителям выйдут барды Юрии Лорес и Сергей Матвеенко, выступят рок-группа «ПроРок» и KULAK. С 20:40 до 21:30 будет петь заслуженный артист России Сергей Трофимов, сообщается на сайте администрации Тынды.

С 11:00 до 18:00 в Городском парке культуры и отдыха юные тындинцы смогут посмотреть мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм», сделать памятное фото в тематической фотозоне с любимыми героями.

На территории торгового дома «Двенадцать» с 14:00 до 19:00 будут работать интерактивные площадки – гигантские твистер и дженга. В 15:00 состоится флешмоб по запуску воздушных змеев, через час – «Водная битва». Затем будут играть рок-группы города.

Подробное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Тынды.