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Гигантская полоса препятствий, Сергей Трофимов и рок: в Тынде отметят юбилей БАМа

Гигантская полоса препятствий, Сергей Трофимов и рок: в Тынде отметят юбилей БАМа
Фото: http://gorod.tynda.ru/

6 и 7 июля в Тынде с размахом отметят 45 лет с начала строительства БАМа. 6 июля на стадионе «БАМ» с 10:00 до 18:00 в свободном режиме заработает гигантская надувная полоса препятствий. Пройдут баскетбольный турнир, турнир по мини-футболу.

На правом берегу реки Тынды с 15:00 до 21:30 пройдет концерт «БАМовской песни». До 18:25 выступать будут лауреаты фестивалей БАМовской песни. После к зрителям выйдут барды Юрии Лорес и Сергей Матвеенко, выступят рок-группа «ПроРок» и KULAK. С 20:40 до 21:30 будет петь заслуженный артист России Сергей Трофимов, сообщается на сайте администрации Тынды.

С 11:00 до 18:00 в Городском парке культуры и отдыха юные тындинцы смогут посмотреть мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм», сделать памятное фото в тематической фотозоне с любимыми героями.

На территории торгового дома «Двенадцать» с 14:00 до 19:00 будут работать интерактивные площадки – гигантские твистер и дженга. В 15:00 состоится флешмоб по запуску воздушных змеев, через час – «Водная битва». Затем будут играть рок-группы города.

Подробное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Тынды.

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#концерты #культура #отдых #Тында

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Комментарии
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  • Бостон

    Бостон
    1 час назад

    антикоммунист Трофим будет петь в красной столице БАМа-это очень интересно

  • maksimkudryavtsev

    maksimkudryavtsev
    31 минута назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo

  • Paster

    Paster
    21 минута назад

    Бостон

    антикоммунист Трофим будет петь в красной столице БАМа-это очень интересно



    Трофим уже давно не торт.

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