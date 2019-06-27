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сегодня, 14:14 2

В Приамурье пропала молодая женщина

В Приамурье пропала молодая женщина
Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полиция разыскивает пропавшую Юлию Вересюк 1991 года рождения. 14 мая амурчанка уехала из села Поярково Михайловского района в Благовещенск. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы Юлии: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, цвет глаз – зеленый, нос – курносый, брови – дугообразные, прямые черные волосы длиной ниже плеч.

Была одета в кофту белого цвета, трико камуфляжной расцветки, удлиненную джинсовую куртку, на ногах – синие кроссовки.

Пресс-служба УМВД России по Амурской области просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Юлии, сообщить по телефонам: 8-4162-59-41-07, 8-4162-59-41-05.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Пальмочка

    Пальмочка
    2 часа назад

    Дай бог чтобы нашлась. Но без обид, на фото явно нос не курносый, а брови прямые.

  • maksimkudryavtsev

    maksimkudryavtsev
    31 минута назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo

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