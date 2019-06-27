В Приамурье пропала молодая женщина

Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полиция разыскивает пропавшую Юлию Вересюк 1991 года рождения. 14 мая амурчанка уехала из села Поярково Михайловского района в Благовещенск. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы Юлии: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, цвет глаз – зеленый, нос – курносый, брови – дугообразные, прямые черные волосы длиной ниже плеч. Была одета в кофту белого цвета, трико камуфляжной расцветки, удлиненную джинсовую куртку, на ногах – синие кроссовки. Пресс-служба УМВД России по Амурской области просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Юлии, сообщить по телефонам: 8-4162-59-41-07, 8-4162-59-41-05.

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#происшествия

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Александр Авдеев