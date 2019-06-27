Специалисты амурского Фонда капремонта проверяют качество работ в области

Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области проводят выездные рейды с проверкой объектов, где ведется капремонт. Это Архара, Свободный, Шимановск, Благовещенск, Зейский и Бурейский районы.

«Некоторые аварийные участки в доме, насколько обширны повреждения, – например, перекрытия на крыше домов – возможно определить только после полного снятия утеплителя, – рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик. – Важно, что только после тщательного обследования объектов, в зависимости от состояния чердачного перекрытия, подрядная организация может приостановить работы либо принять решение о проведении работ без воздействия на чердачное перекрытие».

В Тынде специалисты Фонда проверили ход работ на объектах ремонта лифтов. В четырех домах северной столицы БАМа – № 2 на улице Дружбы, № 11 на Школьной, дом № 4 на Спортивной, дом № 4 на Депутатской – работы по замене лифтов будут полностью завершены к концу июня, после чего начнётся процедура проверки и передачи объектов в эксплуатацию.

В рамках введения объектов в эксплуатацию в соответствии с законодательством, помимо приёмки членами комиссии, своё заключение о вводе лифтов в эксплуатацию должен выдать Ростехнадзор.

В Зее специалисты Фонда обследовали ремонтируемые крыши в доме № 58 в микрорайоне Светлый и в доме № 21 в переулке Жуковский. По данным объектам у специалистов замечаний нет, капитальный ремонт кровли вышел на завершающую стадию. Большая часть работ выполнена.

В посёлке Береговом Зейского района представители Фонда приняли участие в открытии работ капитального ремонта кровли в доме №26 на улице Ленина и в доме № 4 на улице Студенческой.

«Строительный контроль на объектах капитального ремонта продолжается. Качеству мы уделяем особое внимание, поскольку добросовестно выполненный капитальный ремонт создаст безопасные и благоприятные условия проживания для амурчан», – отметил Дмитрий Шоплик.

В 2019 году в Приамурье запланировано провести капитальный ремонт в 262 многоквартирных домах.