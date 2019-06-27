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Девочке заменили сердце, которое не билось шесть дней

Девочке заменили сердце, которое не билось шесть дней
Фото: Sasin Tipchai с сайта Pixabay

В Шанхае врачи спасли десятилетнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце. За это время пациентке смогли найти подходящее донорское сердце.

В конце мая у китаянки поднялась высокая температура, она жаловалась на тошноту и постоянные боли в области груди. Родители отправили ребенка на обследование, в ходе которого выявилось опасное сердечное заболевание – острый кардит.

Китаянку поместили в отделение интенсивной терапии и сделали экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) – экстренное насыщение крови кислородом. Оборудование, используемое для ЭКМО, шесть дней обеспечивало временную поддержку жизни пациентки. Доктора безуспешно пытались запустить сердце девочки. Но ничего не получалось.

Тогда медики стали искать подходящего донора со здоровым сердцем и пригласили лучших специалистов по пересадке. 3 июня донора нашли – им стал мальчик из города Тяньцзинь.

В течение трех часов орган транспортировали в клинику Шанхая. Операция длилась шесть часов и прошла успешно. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии и постепенно восстанавливается, сообщает «Лента.ру».

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#дети #здоровье #Китай

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