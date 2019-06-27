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В Приамурье приехала делегация с острова Хоккайдо

В Приамурье приехала делегация с острова Хоккайдо
Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

Одна из амурских компаний принимает в Благовещенске делегацию с японского острова Хоккайдо. Это деловые партнеры, с которыми в конце 2018 года был подписан долгосрочный контракт на поставку соевого шрота. За это время в Японию было отправлено около 500 тонн продукции.

«Представители японских компаний приехали лично убедиться, как ведется отгрузка партии. Также мы обсуждаем перспективы сотрудничества. Речь идет об увеличении объема поставок и возможности экспортировать соевые бобы, пшеницу, соевое масло. Японцы уже успели убедиться в качестве экологически чистой амурской продукции, в связи с чем мы видим большие перспективы в развитии этого направления», – рассказал исполнительный директор компании Степан Инюточкин.

Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, в состав японской делегации вошли представители комбикормового завода, дистрибьютора и конечного потребителя. Глава сельскохозяйственной фермы, где разводят коров мясного направления, рассказал, как используется в Японии амурский соевый шрот.

«В моем хозяйстве 4 тысячи голов. Для производства высококачественной говядины нужен отличный сбалансированный корм. Нам поставляют соевый шрот из Амурской области. Его смешивают с другими компонентами, и получается качественный корм для крупного рогатого скота. Большая часть нашей говядины потребляется в Японии, но мы работаем и на экспорт, поставляем мясо в Сингапур, Гонконг и Вьетнам», – отметил президент японской компании Касиваба Харуёси.

Маслоэкстракционный завод амурской компании перерабатывает около 70 тысяч тонн соевых бобов в год. Производит 50 тысяч тонн кормового соевого шрота и 10 тысяч тонн соевого масла. В августе компания планирует побывать с ответным визитом в Японии, где также обсудят перспективы сотрудничества.

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#визиты

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