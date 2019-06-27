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Переменно облачно,местами грозы: прогноз погоды в Приамурье на 28 июня

Переменно облачно,местами грозы: прогноз погоды в Приамурье на 28 июня
Фото: Амур.инфо

28 июня, в пятницу, в Амурской области переменно облачно, в юго-восточных и северо-западных районах – грозовые дожди. Ночью и в утренние часы дымка, туман.

Ночью подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью 3-8, днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью опустится до 9...14, по востоку – до 3...8 градусов. Днем поднимется до 20...25, местами по северу – до 30 градусов.

В Благовещенске ночью облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура – около 12 градусов. Днем также без осадков. Ветер с востока, северо-востока будет слабым до умеренного. Температура воздуха составит около 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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