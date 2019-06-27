Благовещенские старшеклассники могут претендовать на грант СИБУРа

СИБУР приглашает старшеклассников из Благовещенска принять участие в конкурсе «Грант СИБУРа». Победители отправятся в уникальный образовательный центр «Сириус», где ребят ждет программа, насыщенная тренингами, встречами и экскурсиями.

План мероприятий разработан экспертами центра при участии специалистов СИБУРа. Программа предусматривает тренинги и обучающие игры от преподавателей «Сириуса», визионерские встречи с партнерами, встречи с топ-менеджерами СИБУРа. Ведущие вузы-партнеры компании проведут презентации своих программ и поделятся лайфхаками по решению ЕГЭ. Ребят также ждет насыщенная экскурсионная программа по самым интересным местам Черноморского побережья.

К участию в конкурсе приглашают учеников 9, 10 и 11 классов средних школ, в том числе общеобразовательных, специализированных, гимназий и лицеев. География конкурса охватывает Благовещенск Амурской области, Воронеж, Балахну, Дзержинск, Кстово и Нижний Новгород в Нижегородской области, Благовещенск и Уфу в Республике Башкортостан, Пермь, Томск, Тобольск и Тюмень в Тюменской области, Нижневартовск, Нягань и Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе, Губкинский, Муравленко и Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Мы рады представить грантовую программу СИБУРа для одаренных ребят и их наставников в обновленном формате. Для нас принципиально важно, чтобы во всех регионах присутствия компании был равный доступ к самым современным образовательным технологиям и чтобы сфера науки становилась реальным социально-профессиональным лифтом. Надеемся на новые знакомства с юными талантами и на встречу в Сириусе!» – отмечает руководитель направления, корпоративный университет СИБУРа Юлия Воротникова.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и приложить пакет сопроводительных документов, в том числе электронные копии дипломов, грамот и сертификатов. Срок предоставления заявок ограничен 24 июля текущего года.

Конкурс «Грант СИБУРа» – это новый формат программы поощрения талантливых школьников, которая реализуется с 2013 года. В 2019 году «Грант СИБУРа» был преобразован в совместный проект компании и фонда «Талант и успех».

Более подробная информация о конкурсе, порядке участия и требованиях к оформлению заявки размещена на сайте конкурса.