В Селемджинском районе паводок подтопил уже 45 подворий

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Гребень паводка, который уже несколько дней наблюдается в Селемджинском районе, смещается в район села Стойба. Исходя из прогноза гидрологической обстановки на ближайшие 3 суток, в ряде населенных пунктов будет наблюдаться подъем уровня воды до отметок неблагоприятного явления.

В дальнейшем гребень паводка будет проходить по территории Мазановского района.

В село Февральское вода зашла на 45 подворий, в том числе в 5 домах поднялась до уровня пола. В поселок направилась оперативная группа «Амурского центра ГЗ и ПБ», чтобы помочь администрации района в оформлении документов жителей, пострадавших от паводка.

Ожидается, что 27 июня в районе сел Экимчан и Стойба на реке Нора наблюдается тенденция спада уровня воды. Гребень паводка проходит в районе села Норск. Уровень воды на 8:00 составил 522 сантиметра. Установлен подъем на 2 метра за сутки, пойма затоплена на глубину 0,7 метра. В ближайшие двое суток у села Норск ожидается дополнительный подъем уровня воды на 0,4-0,8 метра до 560-600 сантиметров. У села Богословка 28-29 июня ожидается подъем уровня до 560-610 сантиметров.

Об этом стало известно 26 июня на совещании под председательством зампреда областного правительства Владимира Кобелева, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ. На нем рассмотрели паводковую ситуацию, сложившуюся на территории области, и обсудили меры по ликвидации ее последствий. На нем присутствовали представители профильных министерств, директор Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, главы Зейского и Селемджинского районов.

Ранее Амур.инфо сообщало о том, что река Селемджа, уровень воды в которой повысился из-за дождей, отрезала от районного центра четыре села, разрушила дорожное полотно и смыла временный мост в поселке Токур.

Из-за повышения уровня воды в Селемдже встала паромная переправа между поселком Коболдо и селом Огоджа. В результате Огоджа осталась отрезана от районного центра. В результате размыва дорожного полотна на первом километре дороги Экимчан – Златоустовск отрезанными остались еще 3 села – Ивановское, Ольгинск и Златоустовск. В Селемджинском районе введен режим ЧС.

26 июня перемыт участок в 50 метров на 5 километре трассы Февральск – Экимчан.