Изнанка борьбы с просрочкой в благовещенских магазинах

Андрея Афанасьева (автора проекта «Антирейтинг») знают практически во всех магазинах Благовещенска, где продают просрочку. В некоторые его стараются не пускать. В 2017 году он начал свои рейды, и тогда о нем заговорили. Сейчас молодой человек не сдает свои позиции, несмотря на угрозы и попытки опорочить его репутацию.

– С чего начался путь амурского ревизорро?



– «Ревизорро» – нас так назвали СМИ, сами мы себя так не называем. Началось все с того, что несколько раз подряд нам продали некачественные товары, мы пытались их вернуть или поменять, в ответ получали не совсем адекватную реакцию. Складывалось впечатление, что для работников магазина просрочка – это норма. А то, что от такой покупки могут пострадать, например, дети, ничего страшного. В общем, решили взять камеры и с ними снова проверить парочку магазинов. Опыт определенный уже был, потому что в торговле работали прежде, ну и понеслось.

– Вы заходите в магазин, начинаете доставать просрочку и...?



– Если ее немного, зовем администратора, просим при нас вскрыть товар, непригодный для употребления, чтобы удостовериться, что его не смогут никому продать. Если нам идут навстречу, то на этом все и заканчивается. Когда просрочки много, то еще пишем обращение в Роспотребнадзор для дополнительной проверки. Больше 10 раз мы обращались с подобными жалобами в данное учреждение. В большинстве случаев обращения заканчивались штрафами магазинам за нарушения правил торговли и прав потребителей.

– Как на происходящее реагируют другие покупатели?



– В нашем обществе человек с камерой воспринимается как провокатор. Бывает, спрашивают «Зачем вы все это снимаете?» Но радует, что большинство все-таки реагируют адекватно. Есть еще такая реакция – «Вот, блогеры». Мы не считаем себя блогерами, не гонимся за хайпом и просмотрами, нам важна реакция, после которой пойдут конкретные действия по улучшению ситуации.

– Было такое, когда пришел на следующий день и увидел, что некачественный товар вернули на место?



– Два раза. В таких ситуациях не видим смысла по-доброму решать проблему. Дальше дело решается при помощи Роспотребнадзора или органов полиции. Последние, прибыв на место, составляют протокол и описывают товар. Далее магазин привлекается к ответственности через букву закона.

– Тебя били за такую самодеятельность?



– Нет, а угрозы были. Почти каждый рейд ими сопровождается. В обычной обстановке, встречая этих же людей, агрессии от них не вижу. Многие, наоборот, соглашаются, что занимаюсь правильным делом. А еще пытаются опорочить репутацию. Примерно полгода назад в What`sApp появилась группа «Анти Антирейтинг». Вела ее якобы женщина, которая якобы пострадала от наших действий, лишившись 40 тысяч рублей. А у нее якобы дети, их нужно собирать в школу. Нас всячески обливали грязью. Один из участников по моей просьбе добавил меня в эту группу. Я спросил, о каком именно штрафе идет речь. Ведь если за просрочку, то он колеблется от 20 до 30 тысяч. Да и если бы привлекли к нему, нас всех вызвали бы на показания, а этого не было. Написал также, что если все действительно так, то пусть пришлет номер дела или постановления о штрафе. Я был готов возместить ущерб и даже снять это на видео, поскольку мы не преследуем цель кому-то навредить. Из группы меня удалили. Далее добавился в группу с другого номера. И продублировал вопрос, предлагая написать этой женщине мне в личку, чтобы мог ей помочь. Люди поддержали мою инициативу, предлагая ей действительно написать номер дела. В итоге она просто удалила группу. Был еще один момент. В один из магазинов зашел нетрезвый мужичок и начал качать права, назвав себя сотрудником «Антирейтинга». Мы обратились в данный магазин, где нам показали записи с камер, которые сверили с собственными роликами на Ютубе. Удалось доказать, что хулиган никакого отношения к нам не имеет. Руководитель даже извинилась перед нами.

– Зачем тебе это все?



– Понимаешь, есть Роспотребнадзор, который занимается этим при условии, что есть жалобы от конкретных лиц. Система «Нет заявления – нет проверки» и порождает такие проекты, как наш «Антирейтинг». Мы заполняем собой пустоту от просрочки до заявления. Кто, если не мы?

– Встречались безупречные заведения?



– Один раз. Мы потратили два часа, но наши попытки выявить некачественный товар ни к чему не привели – его там просто не было! Поблагодарили работников за качественную и добросовестную работу, пожелали им успехов.

– Деньги предлагали за хороший отзыв или за то, чтобы ты «ничего не нашел»?



– Есть ролик у нас на канале, он так и называется «Может, договоримся?». Не знаю, шла ли там речь о деньгах или просто о каком-либо бартере… Так, да, предлагали, конечно, и деньги, и вип-обслуживание, но мы дорожим своей репутацией. Про нас писали большинство местных СМИ, поэтому один неверный шаг – и нас закошмарят.

– Слышала, ты стал персоной нон грата в некоторых торговых точках.



– В крупных супермаркетах, даже зайдя просто за покупками, сталкиваюсь с тем, что меня сразу узнает сотрудник охраны, передает по рации остальным, и начинается слежка. Кто-то даже убирает какой-то товар с полок. Рядом ходит сотрудник магазина, ничего не говорит, просто наблюдает. В некоторые заведения пытаются не впускать, объясняя это распоряжением вышестоящего начальства. Начинаешь оперировать буквой закона, напоминая про свои и их права, и здесь получается другой разговор: тут же пропускают и не чинят препятствий.

– Ты борешься за права потребителей, а насколько ты сам дружен с законом?



– Однажды шел в суд подавать документы. При входе пришлось выложить содержимое карманов – перцовый баллон. Когда вышел, столкнулся с тем, что приставы оформляли протокол о невыполнении их распоряжений – якобы я пронес баллон с собой. Был суд по этому прецеденту, меня признали виновным, обязали уплатить штраф в 500 рублей. Хотя фактических доказательств у них не было – ни свидетелей, ни видеозаписей. Дальнейшие разбирательства в вышестоящих инстанциях ни к чему не привели, я ничего не доказал. Можно было бы, конечно, обратиться в Верховный суд, а, может, еще и обращусь. Ну, вот такая история моей дружбы с законом.

– Как живется в маленьком городе с деятельностью, где слава бежит впереди тебя?



– Нормально живется. Понимаю, что рано или поздно примелькаюсь – это неизбежно. Какая разница, маленький город или большой? На мой взгляд, преимущества небольшого города в том, что в нем проще сделать какое-то общее усилие и сообща отстаивать свои права.

– Приятные и неприятные события в ходе рейда?



– Неприятное – когда мы сняли с полки детское питание и ждали, что начнется реакция: накажут тех, кто это допустил, и уберут товар. А руководство спокойно сказало: «Ну, ладно, спасибо, мы все сделаем». В итоге без Роспотребнадзора не обошлось. Неприятно – когда ты пытаешься мирно людям донести, что так делать нельзя, просрочку нужно убирать, а тебя игнорируют. Говорят: «Да кто ты такой, ты обычный человек, ты никто!». А после решения суда о штрафе эти же люди начинают сокрушаться: «Штраф такой большой, где нам столько денег взять?». Я подходил, предупреждал. А приятный нюанс был для меня в одном ТЦ, где даже не планировался рейд, просто нужно было сделать несколько фотографий с ценами. Разгорелся конфликт с сотрудниками, очень быстро их стало много. Я запустил прямой эфир в Инстаграме и стал говорить участникам, что жду их помощи. Подписчики стали спрашивать, куда подъехать для поддержки. И они, незнакомые мне люди, приехали. Это было приятно и неожиданно. Спустя год нашей деятельности, центральные СМИ обратили на нас внимание и пригласили стать их сотрудниками, чтобы бороться с нарушениями уже на другом уровне, – тоже один из приятных бонусов в моей деятельности.

– Представь, все стало, как ты и мечтал: никого не обманывают, просрочки нет. Чем станешь заниматься?



– Буду журналистом и начну освещать противоправные действия сотрудников различных ведомств, опыт уже имеется (смеется). Аналитика в Ютубе говорит о том, что людям рейды по просрочке стали приедаться. Но надо отметить, что нарушений стало однозначно меньше. План минимум сделан и даже перевыполнен. Мы стали обращать внимание на другого рода нарушения: незаконная парковка, шлагбаумы всякие. Я всегда найду, чем заняться. Есть такое желание сделать этот город немного лучше, стараюсь его претворять в жизнь. Несмотря на то, что в Благовещенске я с 2010 года, он мне как родной. Я считаю, что каждый должен нести пользу тому месту, где он живет.

Если вы еще не знакомы с деятельностью Андрея, то переходите по ссылке и сами все увидите.