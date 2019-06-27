В Свободном асфальтируют дорогу, соединяющую город после обрушения моста

Фото: правительство Амурской области

В Свободном начались работы на участке объездной дороги по улице Шатковского. Трасса соединяет две части города после обрушения путепровода. На состояние дороги постоянно жаловались автомобилисты. Трассу было решено асфальтировать.

«Мы выделили средства из областного бюджета, из дорожного фонда для строительства и асфальтирования объездной дороги. Она будет приведена в соответствие до конца этого года», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Протяжённость объездной дороги, которую предстоит заасфальтировать по улицам Бульварной, Линейной, Луговая, Шатковского – 4,3 километра. Затраты составят 62 миллиона 803 тысячи рублей.

Как сообщало Амур.инфо, путепровод, соединяющий две части Свободного, рухнул в октябре 2018 года. Предполагается, что новый путепровод будет построен за счет средств РЖД, его проектирование уже ведется. Ожидается, что строительство будет продолжаться примерно 3 года.