Комплекс подготовки пилотируемых кораблей построят на Восточном в 2027 году

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Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей «Федерация» и лунных взлетно-посадочных комплексов построят на космодроме Восточный в 2027 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

«Подготовка проектной документации – 2024 год. Начало строительства – 2025 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2027 год», – цитирует РИА Новости материалы.

Отмечается, что предполагаемая стоимость строительства технического комплекса составляет 8,6 миллиарда рублей в ценах 2019 года.

Технический комплекс позволит принимать составные части кораблей «Федерация» и лунных взлетно-посадочных комплексов, проводить их сборку, предполетную подготовку и испытания.

Корабль «Федерация» впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.

В марте в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказывал, что «Федерация» будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей «Союз», а «Федерация» в дальнейшем будет летать к Луне.