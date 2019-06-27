Амурское охотуправление: варварство браконьеров заходит за пределы разумного

На сайте Законодательного собрания Амурской области опубликована информация, связанная с охотничьим хозяйством региона, за авторством областного управления по охране животного мира. В частности, озвучиваются проблемы, актуальные в этой сфере в Приамурье.

Первая обозначенная проблема – высокий уровень браконьерства. «Показателем этого стало сокращение численности косули – наиболее распространенного объекта охоты в нашей области. Поголовье косули за последние пять лет сократилась более чем на 20,0 тысячи особей – почти на 30 %. Конечно, причиной тому и другие факторы, в том числе пожары и волки, но варварство браконьеров заходит за пределы разумного. В 2018 году был введен запрет охоты на косулю, установлены очень существенные иски за незаконную добычу, но это их не останавливает. В области действуют организованные группы, специализирующиеся на добыче и продаже мяса диких животных. В последние годы этот бизнес набирает обороты и не получает осуждения большинством общества», – говорится в сообщении.

Отмечается, что охотинспекторы региона сталкиваются с наглыми и жесткими действиями браконьеров. Те используют высокопроходимую, скоростную технику, вплоть до летательных аппаратов, а также различные приборы, среди которых – тепловизоры для добычи животных и для обнаружения охотинспекторов.

«Чтобы уйти от ответственности, граждане оказывают неповиновение, активное сопротивление служащим управления. При этом за подобные действия, как показывает судебная практика, лица осуждаются лишь к условному наказанию, что порождает у граждан уверенность во вседозволенности, безнаказанности их действий. Напротив, каждое применение физической силы, спецсредств либо оружия со стороны служащих при угрозе их жизни или здоровью вытекают в длительные, скрупулезные проверки со стороны правоохранительных органов с проведением долгих допросов, различных экспертиз», – сказано в сообщении.

Отмечается, что остро стоит вопрос защиты жизни и здоровья охотинспекторов всех уровней, когда они исполняют служебные обязанности.

«Большой проблемой для охотничьего хозяйства области является высокая численность волков, которая примерно в 3 раза превышает допустимую и стала реально угрожать не только диким животным, но и домашним, а теперь уже и людям, как разносчики бешенства. Применявшиеся раньше способы охоты, позволяющие использовать яды, петли, капканы и любые другие методы их уничтожения, в настоящее время ограничены только отстрелом и по особым разрешениям капканами для регулирования численности. Существовавшая в прежние годы система премирования за добытых волков из федеральных средств государственного страхования перестала действовать. В настоящее время денежное вознаграждение волчатников осуществляется из средств областного бюджета в размере 7,5 тысячи рублей на руки за сданную шкуру и собственных средств охотпользователей от 1,0 до 3,4 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выделения бюджетных средств не было с 2014 года, выделять деньги начали только в 2018 году. «Эти выплаты позволили повлиять на снижение численности волков, но в основном уничтожались самые доступные особи -- менее осторожные, либо больные или молодняк. Для дальнейшего процесса сокращения поголовья необходимо больше трудозатрат, необходимых для добычи более осторожных, матерых зверей, представляющих наибольшую опасность как хищники. В этой связи необходимо предусмотреть дополнительные бюджетные средства на увеличение размера поощрения до 15-20 тысяч рублей за добытого волка, а также обеспечить системность выплат для сдерживания роста популяции хищников», – информирует амурское охотуправление.

Сообщается, что одной из важных позиций, влияющих на рост численности диких животных, являются пожары, особенно весенние. Ежегодно на «прогораемых» площадях гибнет большое количество молодняка зверей и птиц, а также их гнезд.

Отмечается, что «армия» охотников прирастает ежегодно, и эти люди нуждаются в контроле. Однако в охотничьем хозяйстве – недостаток кадров.

«Несмотря на ежегодные выпуски охотоведов в ДальГАУ, в охотничьих хозяйствах области работают всего 18 человек по специальности. Неохотно идут выпускники и в управление по охране животного мира области, и в подведомственную дирекцию, особенно для работы в районах. Причина в низком уровне заработных плат и социально-бытовых условий в сельской местности. Кроме того охотинспекторская работа предполагает высокие риски для жизни и здоровья людей, что также делает ее недостаточно привлекательной для молодежи», – говорится в сообщении.