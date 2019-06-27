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сегодня, 11:40 1

Появилось видео сноса нелегальных домов в Хэйхэ

Появилось видео сноса нелегальных домов в Хэйхэ
Фото: Хэйхэ Фэнмянь

В YouTube появилось видео сноса домов в Хэйхэ. Постройки расположены вдоль реки Амур от острова Большой Хэйхэ до строящегося автомобильного моста. Дома были построены незаконно, сейчас территорию освобождают под строительство инфраструктуры.

С 24 по 26 июня жителям прибрежной полосы острова Большой Хэйхэ и деревни Чанфатунь предлагали доказать законность своего жилья. Им нужно было предоставить в администрацию документы, пишет Biang со ссылкой на издание Хэйхэ Фэнмянь.

Как сообщало Амур.инфо, вдоль Амура с небольших постройках проживало больше 80 человек. Если бы они предоставили документацию на постройки, их бы переселили в другие районы Хэйхэ. Где сейчас будут жить люди, китайские СМИ не уточняют. Земельные участки освобождают под строительство нового речного порта и создание инфраструктуры в районе строящегося автомобильного моста через Амур.

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#закон #Китай #строительство

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    2 минуты назад

    Поражает китайская оперативность в любых делах: дали пару дней на подтверждение законности, приехали-снесли. За год отстроят берег до неузнаваемости.

    А мы за это время, при удачном раскладе, картинки нарисуем как все красиво будет когда-нибудь, потом...

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