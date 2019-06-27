Появилось видео сноса нелегальных домов в Хэйхэ

Фото: Хэйхэ Фэнмянь

С 24 по 26 июня жителям прибрежной полосы острова Большой Хэйхэ и деревни Чанфатунь предлагали доказать законность своего жилья. Им нужно было предоставить в администрацию документы, пишет Biang со ссылкой на издание Хэйхэ Фэнмянь.

Как сообщало Амур.инфо, вдоль Амура с небольших постройках проживало больше 80 человек. Если бы они предоставили документацию на постройки, их бы переселили в другие районы Хэйхэ. Где сейчас будут жить люди, китайские СМИ не уточняют. Земельные участки освобождают под строительство нового речного порта и создание инфраструктуры в районе строящегося автомобильного моста через Амур.