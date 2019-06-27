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Благовещенец, зарезавший брата, сел на 11 лет

Благовещенец, зарезавший брата, сел на 11 лет
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд приговорил горожанина к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его обвинили в убийстве брата. Ранее мужчина был судим.

В январе 2019 года между осужденным и его братом, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе него они высказывались нецензурной бранью в адрес друг друга и в конце концов подрались. В результате осужденный решил убить родственника.

Он взял нож с длиной клинка около 8 сантиметров и со значительной силой нанес ему удар в грудную клетку, повредив сердце. Смерть наступила сразу на месте происшествия от обильной кровопотери.

Осужденный испугался и уехал из Благовещенска в Тамбовский район. Одежду, в которую он был одет в тот день, выбросил, а кухонный нож оставил в квартире.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался.

Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, противоправное поведение потерпевшего, выраженное в высказывании нецензурной брани в адрес подсудимого и нанесении ударов.

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимому, суд признает рецидив преступлений, а также нахождение его в момент совершения преступления в состоянии опьянения.

Решением суда благовещенец на 11 лет лишился свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбывания наказания его свобода будет ограничена еще на 2 года: он не сможет выезжать за пределы территории муниципального образования, менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    надо было машиной сбивать, тогда бы дали непредумышленное, и вышел бы через 3 года с колонии поселения

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