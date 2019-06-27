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сегодня, 11:20 7

Медведев поддержал идею изымать машины у пьяных водителей, совершивших ДТП

Медведев поддержал идею изымать машины у пьяных водителей, совершивших ДТП
Фото: ru.depositphotos.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что при разработке нового Кодекса об административных правонарушениях можно проработать идею конфискации автомобиля у водителя, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ранее МВД предлагало отбирать машины у задержанных пьяными за рулем.

«На мой взгляд, можно проработать идею, которая прозвучала в одном из докладов, по конфискации объекта автотранспортного нарушения, то есть, проще говоря, автомобиля с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу, к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил. Модель можно было бы проработать при разработке нового Административного кодекса», – сказал Медведев на заседании Госсовета.

Как сообщает РИА Новости, ранее в Министерстве внутренних дел РФ предложили конфисковывать транспортные средства у водителей, пойманных в пьяном виде за рулем. Как заявил на заседании Госсовета глава МВД РФ Владимир Колокольцев, такая мера резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней.

Министр отметил, что при обсуждении этой инициативы возникают возражения в связи с тем, что автомобиль конфискуют у владельца, а за рулем в состоянии опьянения может находиться другой человек. Колокольцев пояснил, что законодательство предусматривает возможность подачи регрессного иска собственника машины к человеку, из-за действий которого ее конфисковали.

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#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    мвд решило на конфискате еще нехило побарыжить

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Вот и правильно!

    А конфискат пускать под пресс, как санкционные продукты уничтожают.

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Да пусть барыжат, если эта мера реально снизит обожраных на дороге. Сохранив не мало жизней. Те кто адекватно двигается, тем и переживать то не за что

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    единственная здравая идея посетила

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    только отказ от освидетельствования надо приравнять к опьянению

  • Душелов

    Душелов
    42 минуты назад

    а если машина в угоне?

  • ay

    ay
    28 минут назад

    шмаре бадусарян только руки рубить, тачки изымать у неё - бессмысленно.

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