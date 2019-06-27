Соцсети: в Благовещенске на улице произошел захват мужчины (видео)

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Инстаграм-паблик kriminal.blg со ссылкой на подписчиков сообщил об инциденте в Благовещенске. По его сведениям, возле гостиницы «Зея» произошел захват мужчины.

«Сам момент не попал в кадр, но, со слов очевидцев, [захват] был молниеносным, и жертва ничего не успела понять. Кто этот мужчина и за что был задержан, пока не установлено», – пишет паблик.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что происходили оперативно-розыскные мероприятия УКОН УМВД (управление по контролю за оборотом наркотиков), воздержавшись от подробностей.

Видео: instagram.com/kriminal.blg