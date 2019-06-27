Конкурс мастеров в Благовещенске провели под ритмы корякского яяя (видео)

В Благовещенске в течение шести часов народные мастера выполняли творческое задание. За процессом наблюдали зрители и члены жюри третьего Всероссийского конкурса народных мастеров «Дальний Восток мастеровой».

Открытая площадка разместилась в фойе Общественно-культурного центра. Было представлено три темы: «Чудеса Амурской земли», «Традиции и современность», «На стыке двух культур».

Всероссийский конкурс, проводимый в рамках Х Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», объединил 40 участников из Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, а также Еврейской автономии, Сахалинской и Амурской областей. Приамурье представили мастера из Благовещенска, Зеи, Зейского, Константиновского и Тындинского районов.

Мастера в народных костюмах, используя собственные материалы, инструменты и приспособления, демонстрировали свое искусство в конкурсных номинациях. В качестве материала использовали кость моржа, дерево, бересту и соломку, камень, металл и глину, в том числе полимерную, а также войлок, мех, кожу, бисер, текстиль и другие материалы.

Борис Сериков из Благовещенска изготовил из бересты оберег «Звезда Руси» и не прогадал: ему присудили специальный приз «Художественная обработка природных материалов».

Анатолий Оськин с Чукотки работает с необычным материалом – клыком моржа. «Делаем фигурки, обереги. Есть коллекция из нескольких фигурок зверей, которые нанизаны на ремешок. Это символизирует жизненный цикл. По северным верованиям душа после смерти никуда не девается, она реинкарнируется», – объяснил мастер.

Представитель Камчатского края охотно общался со всеми в течение конкурсного дня, раскрывал секреты своего мастерства, сочетая работу с игрой на традиционном инструменте народов Севера – бубне, что также важно для конкурса. «Это яяй, корякский бубен. Мать у меня эвенка, отец – коряк, сам россиянин», – рассмеялся Андрей Адуканов.

На столике у мастера стоял большой белый медведь, вырезанный из позвонка кита.

Больше всего побед забрали амурчане. Прочитать о победителях и жюри конкурса, а также узнать подробности мероприятия и ознакомиться с программой «Российско-китайской ярмарки культуры и искусства» можно в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет» на Амур.инфо.