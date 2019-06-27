Церковь снова решила внести лепту в вопросы об эмбрионах и абортах

Эмбрион обретает право на жизнь с момента зачатия, указывает РПЦ. И говорит о недопустимости такого понятия, как «право на аборт». В документе под названием «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», опубликованном на своем сайте, призывает законодательно закрепить эти положения.

Русская православная церковь (РПЦ) предлагает считать эмбрион «не просто оплодотворенным яйцом», а «уникальным развивающимся человеческим существом».

«На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не может считаться частью тела матери, его нельзя отождествить с органом или частью органа материнского организма...Таким образом, аборт на любом сроке беременности является убийством человека», – говорится в документе. Исходя из того что эмбрион является человеком, РПЦ предлагает законодательно закрепить за ним ряд прав – право на жизнь, право на человеческую идентичность и право на развитие. Церковь также предлагает признать недопустимыми научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание.

Также в документе, пишет РБК, указывается на недопустимость такого понятия, как «право на аборт», а также отношение к абортам как к инструменту «планирования семьи». Осуждается и использование контрацептивов, так как их назначение «при сочетании с половой близостью может привести к аборту на самой ранней стадии развития эмбриона».

Случаи «крайней материальной нужды», из-за которой женщины решаются на аборт, церковь также принимает во внимание. Но считает, что в этих случаях нужны меры профилактики со стороны и государства, и церкви и общества.

Помимо этого, РПЦ призывает государство гарантировать право врачей на отказ от совершения аборта «по соображениям христианской совести», а также указывает, что грех за убийство эмбриона «ложится и на душу врача, производящего аборт».

Решение РПЦ защитить «права эмбрионов», введя запрет на аборты, прокомментировал телеведущий Владимир Познер, назвав эту идею «античеловеческой» позицией. «Запрещать аборт – это, по сути дела, лишать женщину права на довольно тяжелую вещь, которая иногда необходима», – сказал Познер, отметив, что в России в советское время уже существовал запрет на аборты, что привело к гибели довольно большого числа женщин. Сейчас из тех стран, где аборты запрещены, женщины специально уезжают в другие регионы, чтобы им там провели операцию по прерыванию беременности.

Познер не согласился с представителями РПЦ в том, что эмбрион должен быть наделен правами с момента зачатия. «В какой момент оплодотворенная сперматозоидом яйцеклетка становится человеком? Это вообще никто сказать не может. На самом деле я так понимаю вот это вот предложение – это просто другой способ борьбы за запрет абортов, и больше ничего», – отметил телеведущий и посоветовал РПЦ больше обращать внимания на обездоленных и калек, а не заниматься вопросами демографии, пишет URA.RU.

Это не первый раз, когда церковь предлагает приравнять аборты к убийству на законодательном уровне. Так, например, РПЦ требовала исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В мае 2015 года депутат-справедливорос Елена Мизулина и единоросс Сергей Попов вносили в Госдуму соответствующий проект, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ноябре 2016 года заявил, что поддерживает данную инициативу. Однако законопроект был отклонен из-за опасений, что это приведет к росту количества нелегальных абортов. Представители РПЦ предлагали принять соответствующие законы и в 2017 году.