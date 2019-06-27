В Туве мужчина месяц провел в берлоге медведя со сломанным позвоночником

В Туве охотник целый месяц провел в берлоге медведя и остался жив. Мужчину искали около месяца и уже не надеялись найти его живым, но собаки вышли на его след и привели к берлоге медведя.

Зверь нанес мужчине многочисленные переломы, в частности, у мужчины был сломан позвоночник. Когда мужчину нашли, он находился в сознании, но был истощен. Мужчина рассказал, что медведь поймал его и сломал, но не съел, а отнес в берлогу и оставил. В результате Александр месяц провел в его берлоге и сумел остаться в живых. Как это стало возможным, детально пока неизвестно. Сейчас мужчина похож на живой труп, им занимаются врачи.

Тем временем, власти Тувы пока не подтверждают этот случай.

«Мы не можем подтвердить, что случай произошел в Туве. Он не был зарегистрирован министерством здравоохранения, МЧС или каким-либо другим официальным органом (в регионе). Скорее всего, это произошло где-то за пределами Тувы», – рассказали Siberian Times в министерстве здравоохранения Тувы.

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