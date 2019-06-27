В Амурской области онкобольных детей с гепатитом С начали лечить противовирусным препаратом

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Онкобольных детей с гепатитом С в Приамурье в июне начали лечить препаратом прямого противовирусного действия «Мавирет». Этот препарат прошел регистрацию в России, лечение детей с 12 лет им проводится впервые.

По информации заведующей отделением гепатитов Амурской областной инфекционной больницы Ирины Сервирог, на первом этапе будут пролечены 17 детей с этим диагнозом. Терапию уже начали получать 11 ребят. Как говорят врачи, пациенты переносят лечение хорошо. Курс рассчитан на 8 недель. Через 24 недели после его окончания можно будет делать выводы о результате. Все это время дети будут находиться под наблюдением врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области. В июне была сделана дополнительная заявка для лечения 10 детей от 12 лет с хроническим гепатитом С тем же лекарственным препаратом. Таким образом, всего будет пролечено 27 детей.

В марте руководитель отдела вирусных гепатитов и заболеваний печени Федерального медико-биологического агентства, профессор Людмила Горячева провела медицинский осмотр детей с гепатитом С. Консультации получили родители 56 детей. Для каждого ребенка была составлена индивидуальная программа лечения.

В результате у 10 онкобольных детей констатировано выздоровление от гепатита С. В частности, у трех пациентов элиминация (процесс вымирания отдельных особей) вируса зарегистрирована после проведения противовирусной терапии, у семи – отмечена спонтанная элиминация вируса без терапии.

Сейчас министерство здравоохранения Амурской области разрабатывает программу мероприятий, в рамках которой будут помогать детям с гепатитом С на территории Амурской области. Документ рассчитан на 2019-2022 годы.

Как сообщало Амур.инфо, в конце 2018 года Амурской области было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». У детей, которые в разное время проходили лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, впоследствии был выявлен гепатит С. Медики поясняли, что гепатит сопровождает онкогематологию во всем мире и винить медучреждение, в котором дети проходили лечение по основному заболеванию, преждевременно.