Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:36 0

В Амурской области онкобольных детей с гепатитом С начали лечить противовирусным препаратом

В Амурской области онкобольных детей с гепатитом С начали лечить противовирусным препаратом
Фото: Амур.инфо

Онкобольных детей с гепатитом С в Приамурье в июне начали лечить препаратом прямого противовирусного действия «Мавирет». Этот препарат прошел регистрацию в России, лечение детей с 12 лет им проводится впервые.

По информации заведующей отделением гепатитов Амурской областной инфекционной больницы Ирины Сервирог, на первом этапе будут пролечены 17 детей с этим диагнозом. Терапию уже начали получать 11 ребят. Как говорят врачи, пациенты переносят лечение хорошо. Курс рассчитан на 8 недель. Через 24 недели после его окончания можно будет делать выводы о результате. Все это время дети будут находиться под наблюдением врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области. В июне была сделана дополнительная заявка для лечения 10 детей от 12 лет с хроническим гепатитом С тем же лекарственным препаратом. Таким образом, всего будет пролечено 27 детей.

В марте руководитель отдела вирусных гепатитов и заболеваний печени Федерального медико-биологического агентства, профессор Людмила Горячева провела медицинский осмотр детей с гепатитом С. Консультации получили родители 56 детей. Для каждого ребенка была составлена индивидуальная программа лечения.

В результате у 10 онкобольных детей констатировано выздоровление от гепатита С. В частности, у трех пациентов элиминация (процесс вымирания отдельных особей) вируса зарегистрирована после проведения противовирусной терапии, у семи – отмечена спонтанная элиминация вируса без терапии.

Сейчас министерство здравоохранения Амурской области разрабатывает программу мероприятий, в рамках которой будут помогать детям с гепатитом С на территории Амурской области. Документ рассчитан на 2019-2022 годы.

Как сообщало Амур.инфо, в конце 2018 года Амурской области было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». У детей, которые в разное время проходили лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, впоследствии был выявлен гепатит С. Медики поясняли, что гепатит сопровождает онкогематологию во всем мире и винить медучреждение, в котором дети проходили лечение по основному заболеванию, преждевременно.

Просмотров всего: 192

#дети #здоровье #областная власть

распечатать


Общество

Церковь снова решила внести лепту в вопросы об эмбрионах и абортах

Общество

На ремонт школ и детсадов Благовещенска из городского бюджета направлено 75 миллионов

Власть

В этом году в Приамурье построят 2 нефтеперекачивающие станции

Власть 4

Василий Орлов поучаствует в заседании Госсовета по развитию автодорог
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь